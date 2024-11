Musk, attacco ai giudici italiani per entrare dalla porta principale in Ue. Il suo impero Starlink vale 1,5 mld

Musk, non solo Stati Uniti: il suo obiettivo è anche l'Europa. L'Italia la chiave che apre il lucchetto per Bruxelles

Elon Musk si sta muovendo su più fronti, da una parte ha scelto il "cavallo vincente" Donald Trump che gli ha spalancato le porte della Casa Bianca, visto che il tycoon ha appena ufficializzato la nomina di Musk come ministro, ma dall'altra il miliardario ha interesse anche a entrare dalla porta principale in Unione europea e per farlo - in base a quanto risulta a Il Fatto Quotidiano - avrebbe scelto di puntare sull'Italia. Si spiegherebbero così anche gli attacchi ai giudici italiani per la questione dei migranti, l'obiettivo sarebbe quello di avvicinarsi più possibile al governo Meloni e stringere accordi esclusivi con Palazzo Chigi per poi potersi espandere nel resto dell'Europa. Vale almeno 1,5 miliardi di euro la partita che Elon Musk sta giocando in Italia. E questo solo per cominciare.

Perché, per il magnate sudafricano, - prosegue il Fatto - sbarcare nel mercato italiano con il sistema di connessione satellitare Starlink della sua SpaceX significherebbe innanzitutto scalzare operatori nazionali come Tim e Open Fiber e, soprattutto, entrare in Ue appunto dalla porta principale. Starlink in Italia è diventato un obiettivo strategico del governo Meloni. Basti pensare che a giugno Palazzo Chigi ha approvato la legge – ora in discussione alla Camera – sull'economia dello spazio, che all’articolo 25 prevede che "il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza Atlantica". Una legge ad hoc che potrebbe proprio favorire Musk.