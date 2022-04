Musk sfotte Trump: "Chiamatelo Tromba. Twitter? Sarà politicamente neutrale"

In vista di realizzare il suo piano di acquisizione di Twitter, Elon Musk rilancia la necessità di garantire libertà di parola e fa presente che il nuovo social creato dall'ex presidente Usa Donald Trump, chiamato Truth (creato proprio dopo che Trump era stato cacciato dalla piattaforma) ha un nome "terribile" ed esiste proprio perché Twitter ha censurato il "free Speech", ossia la libertà di parola.

Should be called Trumpet instead!