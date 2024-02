Mutui triplicati, immobiliare in tilt. In frantumi il sogno di tanti italiani di comprar casa

Mercato immobiliare in tilt, colpa dei mutui triplicati. Crollano le compravendite delle case

La stretta monetaria della Bce manda in frantumi il sogno di tanti giovani e famiglie di comprare casa. Come scrive l’Ansa, con i tassi d'interesse sui mutui triplicati negli ultimi due anni, aumentano gli italiani che non vogliono indebitarsi mentre sono in caduta libera le compravendite immobiliari. Sarà ora fondamentale per le banche e anche per le famiglie che la Bce "acceleri l'avvio del percorso di riduzione del costo del denaro", afferma Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi.

A fotografare gli effetti della stretta monetaria sui mutui e sul mercato immobiliare è la Fabi, in un'analisi che confronta la situazione degli ultimi tre anni. A fine dicembre dello scorso anno, con la fiammata del costo del denaro, portato al 4,5% dalla Bce, gli interessi medi applicati ai prestiti immobiliari erano arrivati al 4,40%, vale a dire esattamente il triplo rispetto all'1,45% di gennaio 2022, livello minimo degli ultimi anni. Gli interessi sui mutui sono poi saliti già nell'arco del primo semestre del 2022, con il mercato che, per prassi, ha anticipato le decisioni della banca centrale.

Ulteriori, importanti aumenti sono arrivati nel corso del 2023: 3,68% a gennaio e 4,02% a marzo, con il picco raggiunto a novembre e i tassi arrivati al 4,61%, per poi ripiegare al 4,40% di dicembre e il 3,99% di gennaio scorso. Resta da capire se la "discesa dell'ultimo bimestre sia l'inizio di un percorso strutturale e non un fatto episodico", spiega la Fabi.

Uno scenario che ha portato alla contrazione dal 50% al 41% della quota di persone che si indebita per acquistare un immobile. Nel corso del 2023, infatti, riporta l’Ansa, si registra un calo dello stock di mutui di 2,3 miliardi di euro (192 milioni al mese in media) dopo l'aumento di oltre 35 miliardi registrato nel biennio precedente, grazie ai 18,3 miliardi in più nel 2021 e alla crescita di 17 miliardi raggiunta nel 2022.

L'allentamento della politica monetaria, atteso ormai dalla maggior parte degli osservatori, è "fondamentale proprio per rimettere in condizione, al più presto, le banche di poter tornare a sostenere il mercato immobiliare. Per l'Italia significa ridare ossigeno a un pezzo fondamentale della nostra economia che vale diversi punti di Pil, se si conteggiano tutti i settori collegati alla compravendita e tutto il cosiddetto indotto", aggiunge Sileoni.

Come scrive l’Ansa, il terzo trimestre del 2023 ha confermato il netto calo delle compravendite degli immobili residenziali in Italia, iniziato col quarto trimestre 2022, dopo una crescita continua e accelerata dal 2020. Il calo registrato nei primi nove mesi del 2023 coinvolge tutto il territorio e ogni tipologia di abitazione. Il numero delle compravendite a fine settembre 2023 si è attestato a 507.879, contro le 576.115 registrate nello stesso periodo del 2022, con una riduzione dell'11,8%. Molto significativo è la flessione subita dalle compravendite delle nuove abitazioni (-15,9%).

I dati dimostrano che il "delicato equilibrio tra tassi di interesse e inflazione - conclude l'analisi - ha messo a dura prova la capacità di indebitamento degli italiani e trascinato verso il basso gli investimenti nel mattone".