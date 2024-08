Naufragio Bayesian, il massimale assicurativo dello yacht è di almeno 2 miliardi di dollari

Quanto vale l'assicurazione del Bayesian, il veliero affondato a Palermo

Il Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto con a bordo 22 persone (di cui 6 decessi e un disperso) al largo della costa palermitana, avrebbe un massimale assicurativo di almeno 2 miliardi di dollari. La cifra, riportata dal Sun, rispecchia il tipo di polizza che hanno imbarcazioni come questa. Si tratta di una P&I, “protection and indemnity”, che copre le richieste di risarcimento per la responsabilità civile, tra cui anche i danni ambientali. Esistono altre assicurazioni che riparano da danni di altra natura, ma la P&I è la più diffusa.

Con il naufragio del veliero, le compagnie di assicurazione coinvolte potrebbero dover pagare cifre davvero esose: il Sole 24 Ore stima che potrebbero essere almeno 530 milioni i soldi di esborsi (forse meno in caso di recupero dell’imbarcazione) da coprire. La valutazione dei danni materiali, ovviamente, non è ancora stata fatta, ma le assicurazioni prenderanno in considerazione diversi fattori: il valore dello yacht (circa 30 milioni), quando era stato costruito e se era stato ristrutturato (rispettivamente nel 2008 e nel 2020), il tipo di navigazione che conduceva (spostamenti in acque interne, costiere o oceaniche), l’esperienza del comandante e dell’equipaggio.

Come procedono le indagini sul naufragio

Queste informazioni sono esaminate anche dagli inquirenti che stanno lavorando all’indagine aperta dalla procura di Termini Imerese per naufragio e omicidio plurimo colposo, al momento contro ignoti. Saranno loro a stabilire di chi sono e se ci sono delle responsabilità dietro alla tragedia che ha colpito quel facoltoso gruppo di persone, tra cui Jonathan Bloomer e Mike Lynch, il proprietario del Bayesian.

Al momento sembra che il naufragio del veliero sia stato provocato da un errore umano commesso dal capitano, James Cutfield, e dal suo equipaggio. Pare che alcuni dei portelloni fossero rimasti aperti durante la tromba d’aria che li ha colpiti. Oppure, potrebbe essere stata proprio la tempesta marina a provocare l’inabissamento. In ogni caso, l’assicurazione dovrà pagare la Revtom, azienda proprietaria della Bayesian e di cui la moglie sopravvissuta di Lynch, Angela Bacares, è amministratrice delegata.