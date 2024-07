Nautica, Novamarine Olbia sbarca in Borsa: presentata la domanda all'Euronext

Novamarine verso la quotazione in borsa

Novamarine, societa' attiva dal 2008 nel polo nautico di Olbia nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto, si prepara alla quotazione in Borsa su Euronext Growth Milan. L'offerta comprende azioni ordinarie di nuova emissione ed e' distinta in due aumenti di capitale a pagamento. Uno e' di massimo 4 milioni di euro, destinato a investitori qualificati e a clienti professionali.

E' prevista la concessione di un'opzione c.d. 'greenshoe' a favore del Global Coordinator, per massimo 400.000 euro. L'altro, fino a 5 milioni di euro, e' per il pubblico in Italia e prevalentemente ai clienti di Banca Finnat Euramerica. Il range di prezzo indicativo e' stato fissato tra un minimo di 3,40 euro e un massimo di 3,70 euro per azione corrispondenti a una valorizzazione pre-money compresa tra 34 milioni e 37 milioni di euro. L'ammissione alle negoziazioni e' prevista indicativamente per il giorno 30 luglio prossimo.

"Il possibile sbarco in Borsa si configura come la naturale evoluzione del nostro percorso di crescita, iniziato oltre 15 anni fa, a conferma del valore di un brand come Novamarine, che si distingue dai competitor per le caratteristiche uniche e le elevate prestazioni delle imbarcazioni", dichiara Francesco Pirro, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Novamarine. "Abbiamo scelto di puntare alla quotazione per rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo di Novamarine e proseguire nel percorso di crescita intrapreso. Il nostro progetto di espansione nasce dalla crescente domanda di mercato e dalla necessita' di incrementare l'attivita' di produzione. Abbiamo intenzione di destinare le risorse finanziarie che raccoglieremo a un ampliamento del sito di produzione e allo sviluppo di nuove linee di prodotti dalle caratteristiche innovative che contraddistinguono da sempre le nostre imbarcazioni".