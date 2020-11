Nexi, dopo Sia arriva Nets: nasce la paytech leader in Europa

Nexi, la conquista di Nets

Dopo il matrimonio con Sia, Nexi conquista anche la danese Nets, creando così "la paytech leader in Europa", una piattaforma "con scala unica e presenza in oltre 25 paesi, tra cui i mercati europei piu' attraenti, in forte crescita e sotto-penetrati". Ad annunciarlo, al termine di un periodo di negoziazione in esclusiva, la stessa Nexi. Con l'operazione, spiega il gruppo, c’è "una significativa creazione di valore per gli azionisti di Nexi, con sinergie in contanti ricorrenti stimate in circa 170 milioni annui a regime, in aggiunta ai circa 150 milioni stimati per la fusione con Sia"; le stime prevedono un aumento dell'utile per azione di oltre il 25% nel 2022, con una società che varrà 2,9 miliardi di ricavi e 1,5 miliardi di Ebitda. L'operazione sarà realizzata carta contro carta, con una valutazione implicita di Nets pari a circa 7,8 miliardi di Enterprise Value e circa 6,0 miliardi di Equity Value; agli azionisti del gruppo danese andranno 406,6 milioni di nuove azioni di Nexi, pari a in una quota di azionariato pro-forma del 31% dell'intero gruppo (Nexi, Nets e Sia, ndr).

Nexi, nascita della paytech leader in Ue

"Grazie all'operazione appena annunciata, che segue il recente accordo per la fusione con Sia, nasce la PayTech leader a livello europeo con scala e competenze uniche per servire al meglio tutti i clienti del nuovo gruppo in Europa: dai cittadini agli esercenti, dalle banche partner alle aziende, dalla Pubblica Amministrazione alle istituzioni", sottolinea l'ad, Paolo Bertoluzzo. "Nexi avrà la possibilità di svilupparsi in un mercato quattro volte più grande di quello attuale e ancora sotto-penetrato e con tassi di crescita a doppia cifra", ha aggiunto. La società, con una presenza in oltre 25 paesi, "potrà agire come motore del cambiamento digitale in Europa e contribuire in modo fondamentale alla transizione al cashless".