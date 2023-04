Nomine, Di Foggia nuovo Ad di Terna: è ufficiale

Nomine, Di Foggia nominata nuova Amministratrice delegata di Terna

Cassa depositi e prestiti, in vista del rinnovo del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Terna, all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il 9 maggio 2023, ha designato Igor De Biasio come presidente e Giuseppina Di Foggia come amministratore delegato. E' quanto si legge in un comunicato.

Nella lista dei candidati alla carica di amministratore risultano anche Francesco Renato Mele; Qinjing Shen; Regina Corradini D'Arienzo; Angelica Krystle Donati; Enrico Tommaso Cucchiani; Gian Luca Gregori; Simona Signoracci.

La lista di candidati alla carica di sindaco: Lorenzo Pozza; Antonella Tomei. Sindaci supplenti: Lucrezia Iuliano, Antonello Lillo. Le liste verranno presentate da Cdp Reti, societa' controllata da Cdp e azionista diretta di Terna con una partecipazione pari al 29,85% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti esprime un sentito ringraziamento alla presidente, Valentina Bosetti, all'amministratore delegato, Stefano Donnarumma, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto.

Saranno inoltre presentate, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza, le seguenti proposte di delibera: determinare il numero degli amministratori da nominare in tredici; determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025; nominare Igor De Biasio, quale presidente del consiglio di amministrazione; confermare il compenso annuo lordo spettante al presidente del consiglio di amministrazione in euro 50.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri amministratori in euro 35.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico; confermare il compenso annuo lordo spettante al presidente del collegio sindacale in euro 55.000 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri sindaci effettivi in euro 45.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.