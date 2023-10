"Non riusciremo a ripagare i debiti". Cina, Country Garden sprofonda in Borsa

Cina, il colosso immobiliare Country Garden sprofonda in Borsa

Il colosso immobiliare cinese Country Garden, gravato da quasi 200 miliardi di dollari di debiti, ha dichiarato martedì che non si aspetta di adempiere in tempo a tutti i suoi obblighi di pagamento offshore mentre lotta per evitare il default. Immediata la reazione dei mercati: i titoli sono scivolati ai minimi intraday a 0,81 dollari di Hk, in calo del 3,57%.

In una nota condivisa sul sito web della Borsa di Hong Kong, la società ha affermato che "si aspetta di non essere in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento offshore alla scadenza o entro i relativi periodi di grazia, inclusi ma non limitati a quelli previsti dagli Stati Uniti".