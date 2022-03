Non solo gas, anche grano e legname: la Duma vuole rubli per tutto l'export

La Russia gioca sulla dipendenza dei Paesi europei per l'export di alcune commodity. Non solo quelle energetiche

Rubli non solo per il gas, ma anche per le commodity agricole, il greggio e le materie prime per i fertilizzanti. Il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, ha affermato che Mosca dovrebbe prendere in considerazione la richiesta di pagamenti in valuta russa anche per le esportazioni di cereali (come il grano), di fertilizzanti, petrolio, legname e altre materie prime oltre al gas. Export per cui i Paesi Ue dipendono in particolar modo da Mosca.

Il capo del Cremlino, Vladimir Putin, la scorsa settimana ha dichiarato che il Paese accetterà solo rubli dai Paesi europei per il pagamento delle forniture di gas naturale, nel tentativo di alleviare il peso delle sanzioni in risposta all'invasione russa dell'Ucraina. Tuttavia, i Paesi europei hanno respinto tale richiesta. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha discusso ieri di questo con Putin in una telefonata.



Volodin ha affermato di sostenere la decisione di Putin sul gas e che nei casi in cui è vantaggioso per la Russia, il Paese dovrebbe ampliare l'elenco delle esportazioni che potranno essere pagate solo in rubli. La Russia è un importante esportatore di petrolio e grano, oltre al gas naturale e la guerra in Ucraina ha minacciato le forniture del cereale.

"Dovete pagare per le vostre decisioni", ha scritto Volodin in un post su Telegram, riferendosi alle sanzioni contro la Russia. L'Europa ha la capacità di pagare in rubli e le sanzioni contro la Russia isolano l'Europa, ha aggiunto, sottolineando che "nel vostro sforzo di isolarci attraverso la politica delle sanzioni, vi siete isolati".

