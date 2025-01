3SUN e CEA: raggiunto record europeo per l’efficienza delle celle fotovoltaiche Tandem

3SUN e CEA raggiungono il record di efficienza grazie all’innovativa cella fotovoltaica Tandem

Un importante passo avanti per l’industria fotovoltaica europea: 3SUN, gigafactory di Enel a Catania, in collaborazione con il CEA, ente francese di ricerca scientifica, ha raggiunto il nuovo record di efficienza del 30,8% per le celle fotovoltaiche Tandem. Questo risultato supera di 2,4 punti il precedente record del gennaio 2024 ed è stato ottenuto su una cella di 9 cm², una dimensione significativamente maggiore rispetto agli standard europei.

Questa innovativa tecnologia combina perovskite e silicio, migliorando la capacità di catturare la luce e garantendo prestazioni superiori del 20% rispetto alle celle tradizionali. "Un progresso significativo verso la produzione su larga scala", ha dichiarato Stefano Lorenzi, Responsabile di 3SUN, sottolineando che le celle Tandem potrebbero diventare lo standard del settore, superando le limitazioni delle attuali tecnologie al silicio.

La collaborazione tra 3SUN e CEA proseguirà fino al 2025, puntando a ottimizzare ulteriormente la durabilità delle celle e a sviluppare moduli di dimensioni maggiori. Questo successo rappresenta una tappa cruciale per rafforzare la competitività europea nel settore dell’energia sostenibile.