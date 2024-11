ABI, al via dal 27 al 29 novembre la nona edizione del Salone dei pagamenti

ABI, Salone dei pagamenti 2024: a Milano dal 27 al 29 novembre tre giorni di innovazione e dialogo internazionale sul futuro dei servizi finanziari

Dal 27 al 29 novembre 2024, Milano sarà il centro dell’innovazione nei pagamenti e nei servizi finanziari grazie alla nona edizione del Salone dei Pagamenti, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) in collaborazione con ABI LAB, ASSOFIN, CERTFIN e FEduF, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio. L’evento sarà realizzato con il patrocinio della Commissione Europea, European Payments Council, Agenzia per l’Italia Digitale, Comune di Milano, e con la partecipazione di ITA, Italian Trade Agency.

Organizzato presso l’Allianz MiCo, il Salone si conferma come l’evento di riferimento in Italia e un esempio di successo a livello europeo per tutto il settore dei pagamenti, fintech e servizi finanziari. Dopo il successo delle passate edizioni, quest’anno la manifestazione si svolgerà negli spazi più ampi della South Wing di Allianz MiCo, dotata di un auditorium da 1.600 posti e 10.000 mq di area espositiva.

Ma la crescita di questa manifestazione non si limita agli spazi: l’edizione 2024 vede infatti il rafforzamento della proiezione internazionale, grazie alle nuove partnership con Money 2020 e ICE, l’Agenzia Italiana per la promozione all’estero. La presenza di Money 2020 inserisce il Salone nel network dei principali eventi dell’open innovation in Europa, aumentando la visibilità internazionale della manifestazione. ICE contribuirà a promuovere il Salone presso il suo network globale, puntando sulle opportunità di investimento offerte dalle startup fintech italiane presenti.

Maria Teresa Ruzzi, Responsabile di ABIEventi ha commentato: “Vediamo crescere edizione dopo edizione la consapevolezza della necessità di rendere le conoscenze economiche di base un patrimonio di tutti, strumento necessario per una cittadinanza sempre più consapevole e più capace di affrontare i rischi connessi alla straordinaria evoluzione della tecnologia, cogliendone le grandi opportunità”.

Sette aree tematiche, tra trend e innovazione

Il Salone dei Pagamenti 2024 offrirà ai partecipanti un programma ricco di incontri su sette aree tematiche che guideranno le sessioni e i workshop distribuiti nelle tre giornate. In cima all’agenda, i “Pagamenti nel futuro”, con un focus sul complesso contesto macro-economico e sull’evoluzione della concorrenza sempre più globale.

Segue “Intelligenza Artificiale e non solo!” che esplorerà come la tecnologia sta cambiando il settore, analizzando rischi ed opportunità legati ad AI e identità digitale.

Tra gli altri temi, “I pagamenti come motore della rivoluzione socio-economica sostenibile” che tenterà di rispondere alla domanda “come i pagamenti promuovono sostenibilità e inclusione?” e “Retailer phygital e omnicanale”, dove si parlerà dell'integrazione digitale nei punti vendita e di un’esperienza cliente sempre più personalizzata.

Un’attenzione particolare sarà dedicata ai “Pagamenti B2B”, con sessioni sugli strumenti per velocizzare le transazioni e migliorare l’integrazione dei pagamenti. Tra le innovazioni di maggiore impatto, infine, vi sarà il tema della “moneta digitale”, sia a livello retail che wholesale, tra cui il progetto Euro digitale, e lo spazio dedicato all’ecosistema startup e fintech, con l’“Agorà del Futuro”, un’area appositamente progettata per presentare le startup fintech e le loro soluzioni più innovative.

Quest’ultimo spazio, in particolare, traccerà, attraverso una serie di 10 incontri e talk guidati da 10 parole-chiave, una mappa dei nuovi territori dell’innovazione.

“Dopo i successi degli anni scorsi, la nona edizione del Salone si pone nuove sfide. Si parlerà di temi come la revisione della PSD2, i pagamenti istantanei, l’euro digitale, la lotta contro le frodi, per la tutela della privacy dei consumatori, le innovazioni come volano dell’inclusione, le sperimentazioni e i punti di attenzione dell’intelligenza artificiale. Focus specifici riguarderanno anche le novità sull’identità digitale europea. Momento fondamentale del Salone è quello rivolto alle scuole e all’educazione finanziaria, un’ulteriore modalità per promuovere una maggiore consapevolezza economica tra i cittadini, soprattutto quelli più giovani”, ha dichiarato Gianfranco Torriero, Vicedirettore Generale Vicario dell’ABI e Presidente di ABIServizi.

“Innovazione e pagamenti sono un binomio da sempre imprescindibile”, ha commentato Silvia Attanasio, Responsabile Innovazione di ABI e Presidente ABI Lab, “Oggi un trend rilevante di innovazione riguarda la digitalizzazione della moneta, sia nel mondo retail sia con l’adozione di nuove tecnologie negli scambi interbancari. Cambia la forma della nostra moneta e l’euro si confermerà un fattore rilevante della nostra identità di cittadini europei. La sfida è quanta innovazione sarà in grado di portare, mentre Bigtech e attori privati non stanno certo a guardare”.

Dopo il boom 2023, il Salone punta più in alto

L’edizione 2023 ha registrato numeri di grande successo: oltre 13.000 presenze, 400 relatori, e 1.719.000 impression sui social. Con l’incremento delle partnership internazionali e l’ampliamento dell’area espositiva, l’edizione 2024 del Salone si prepara a superare questi risultati e a confermare Milano come centro nevralgico dell’innovazione nei pagamenti.