ADCI: è Stefania Siani la nuova presidente dei pubblicitari italiani

Stefania Siani: una donna alla guida dei pubblicitari italiani

L’Assemblea dei Soci dell’ADCI – Art Directors Club, l’associazione che da quarant’anni riunisce i pubblicitari italiani, ha eletto Stefania Siani, attuale CEO e Chief Creative Officer della società di comunicazione di Serviceplan Italy, come nuovo presidente. Stefania Siani resterà in carica sino al 2024. Giuseppe Mastromatteo è il nuovo vicepresidente e Caroline Yvonne Schaper assume il ruolo di Segretario generale.

ADCI - Il nuovo consiglio direttivo:

Valentina Amenta, Consigliere (con delega Equal e D&I)

Jack Blanga, Consigliere (con delega Scuole, giovani e formazione)

Samanta Giuliani, Consigliere (con delega alla strategia editoriale)

Angela Pastore, Consigliere e rappresentante Local Ambassador

Lorenzo Picchiotti Consigliere (con delega Scuole, giovani e formazione)

Francesco Poletti, Consigliere (con delega ADC*E e relazioni internazionali)

Alessandro Sciarpelletti, Consigliere (con delega Tech & Platform relations)

Probiviri: Gianguido Saveri, Lorella Montanaro, Massimiliano Maria Longo.

Maurilio Brini (supplente)

Tesoriere: Alessandra Tremolada

Local Ambassador:

Angela Pastore (Campania)

Alessandro De Micheli (Torino)

Marco Diotallevi (Roma)

Francesco Grandazzi (Milano)

Michele Mariani (Torino)

Vincenzo Piscopo (Campania)

Marco Riccobono (Sicilia)

Rocco Sparapano (Puglia)

Lorenzo Terragna (Roma)

Massimo Valeri (Bologna)

Presidente e amministratore della ADCI Servizi è stato nominato Tiziano Tassi.

Fondato nel 1985 l’Art Directors Club Italiano - ADCI è l’associazione allargata che riunisce i migliori professionisti del settore della pubblicità e della comunicazione. L’ADCI è votata al riconoscimento e al sostegno del valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione d’impresa, istituzionale e sociale, nonché per la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti che anno dopo anno hanno consentito all’Italia di essere uno dei paesi più apprezzati nel mercato mondiale della pubblicità e della comunicazione d’impresa.

L’ADCI organizza ogni anno gli ADCI Awards il più ambito premio italiano per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria, i Giovani Leoni, il contest creativo che permette di selezionare i migliori talenti emergenti italiani per le Young Lions Competitions del Festival Internazionale della Creatività Cannes Lions. Inoltre indice il Premio EQUAL per riconoscere l’impegno di aziende e creativi contro le discriminazioni.