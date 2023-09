Adyen: annunciata l’emissione di oltre due miliardi di token di rete attivi

Adyen, emessi oltre due miliardi di token di rete attivi: segnata crescita del 2.200% della tecnologia dal 2020

Adyen, la piattaforma tecnologica finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale ha emesso oltre due miliardi di token di rete attivi. Un traguardo che dimostra come Adyen stia sostenendo le aziende nel percorso verso la tokenizzazione della rete, l’innovativa tecnologia che permette di convertire i dati numerici delle carte di pagamento in token sicuri e non sensibili.

La sicurezza rimane una priorità assoluta per le aziende, tuttavia è importante che non pregiudichi l’esperienza dei clienti durante la fase di pagamento. Grazie alla tokenizzazione della rete, le aziende hanno riscontrato un aumento medio del 3% nei tassi di autorizzazione, pari a un incremento del fatturato di diversi milioni di euro ogni mese. Poiché i token di rete sono meno costosi da elaborare rispetto a un pagamento con carta tramite codice PAN, le aziende possono ridurre i costi, aumentando al contempo i tassi di approvazione delle transazioni e i ricavi.

Una modalità particolarmente vantaggiosa per le aziende che offrono ai clienti funzioni di "salvataggio dei dati della carta", rendendo l'acquisto online più facile che mai. La rapida crescita dei pagamenti digitali e dell'e-commerce degli ultimi anni, accelerata dalla pandemia, ha portato a un aumento impressionante delle frodi nei pagamenti. Una ricerca condotta da Adyen rileva che il 39% delle aziende ha registrato un aumento dei tentativi di frode negli ultimi 12 mesi, mentre solo il 60% dispone di sistemi di frode efficaci. Con le frodi nei pagamenti che stanno diventando una sfida importante per le aziende di tutti i settori, la tokenizzazione della rete è fondamentale per creare un futuro di pagamenti online sicuri e senza interruzioni.