AIDEN, conversazione sugli aiuti di Stato e problematiche energetiche

AIDEN presenta il volume “Gli aiuti di Stato: profili generali e problematiche energetiche”.

AIDEN, l’Associazione italiana di diritto dell’energia, ha presentato oggi il volume “Gli aiuti di Stato: profili generali e problematiche energetiche”, dando vita per l’occasione a una conversazione online Milano-Bruxelles focalizzata sul tema degli aiuti di Stato e le problematiche energetiche.

Fra Belgio e Italia, il webinar ha raccolto gli interventi di autorevoli accademici italiani e rappresentanti del Parlamento e della Commissione europea, proponendo un nutrito dialogo sugli interventi di sostegno degli Stati alle imprese.

Come è noto, negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008 si è visto un incremento degli interventi di sostegno delle istituzioni alle imprese, volti a far fronte sia a situazioni di difficoltà che rischiavano di determinare rischi sistemici, ne è un esempio il caso degli interventi nel settore bancario, sia a finalità di politica industriale, infrastrutturale e ambientale. Nel quadro del Green Deal europeo proposto dalla Commissione europea con la Comunicazione del dicembre del 2019, tali interventi sono destinati a intensificarsi, insieme alle misure di sostegno connesse all’emergenza sanitaria e al Temporary Framework adottato dalla Commissione.

Questi recenti sviluppi sono stati al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale di oggi, che ha coinvolto giudici europei e nazionali, Commissione europea e autorità nazionali. Fra questi si segnalano l’Onorevole Patrizia Toia, membro del Parlamento Europeo e Vice Presidente della Commissione Industria, Ricerca e Energia, e Nicola Pesaresi, Capo Unità responsabile per gli aiuti di Stato all’energia e per la protezione ambientale della Commissione Europea.

In ambito energetico la conversazione si è soffermata sui meccanismi di sostegno e di stimolo alle imprese, che nel tempo hanno assunto un aspetto sempre diverso, dal capacity market alla promozione dell’efficienza energetica, dagli incentivi alle fonti rinnovabile, fino allo sviluppo delle infrastrutture.

“Vorrei esprimere consapevole orgoglio per il cammino percorso da AIDEN, sodalizio di studio che già nel nome, Associazione italiana di diritto dell’energia, rivela il proprio legame con Edison – ha dichiarato in apertura del suo intervento di benvenuto Natalino Irti, Presidente Onorario di AIDEN –. Il legame dura ancora e ne siamo grati alla società. Adesso l’associazione ha allargato lo sguardo a tutti gli essenziali problemi di diritto dell’economia, divenendo un luogo di ricerca e di studio, una voce autorevole di verifica e di proposta”.

Durante la mattina sono intervenute Marinella De Focatiis (Segretario di AIDEN e di EFELA e Senior Legal Counsel in Edison Spa), fra i curatori del volume, e Valeria Palmisano (AIDEN). Successivamente, la conversazione ha raccolto il prezioso contributo dei professori Eugenio Bruti Liberati, Valeria De Bonis, Filippo Donati e Massimo Luciani.

Il nuovo volume di AIDEN “Gli aiuti di Stato: profili generali e problematiche”, a cura di Eugenio Bruti Liberati, Marinella De Focatiis e Aldo Travi, raccoglie una pluralità di studi e riflessioni sul tema degli aiuti, entrando nel merito della questione attraverso l’analisi sia dei temi di carattere generale, sia quelli specificatamente riguardanti il comparto energetico, alla luce della prassi della Commissione e della giurisprudenza europea più recenti.

“Il tema degli aiuti di Stato ha raccolto il consenso e il contributo di moltissimi studiosi e rappresenta molto di più di una raccolta di atti, ma l’insieme delle riflessioni degli interventori di oggi e di altri amici di AIDEN – ha commentato Piergiuseppe Biandrino, Socio Fondatore e Presidente di AIDEN, Executive Vice-President Legal and Corporate Affairs and General Counsel Edison Spa, durante la sua attività di coordinamento del dibattito –. Questa è anche l’occasione per fare un passo in più rispetto al fuoco dei contenuti del volume, parlando di come il Covid19 abbia impattato sulle economie degli Stati membri e di tutto il mondo, inducendo una rimessa in prospettiva del tema degli aiuti. Abbiamo l’occasione di avviare una riflessione a proposito e AIDEN monitorerà questa tematica nel suo divenire”.