Al via il Salone dei Pagamenti: il futuro è la digitalizzazione

Al via la settima edizione del Salone dei pagamenti: i leader del mondo bancario si confrontano sul tema della digitalizzazione

Inizia oggi la tre giorni del Salone dei Pagamenti, l’evento che si concluderà il 25 novembre e che vede i leader del mondo bancario confrontarsi su più temi: digitalizzazione dei pagamenti, società cashless, innovazioni nell’ambito del mondo Fintech. La settima edizione del Salone viene ospitata dalla sede di Mico-Milano Congressi, che mette a disposizione dei partecipanti ampi spazi espositivi, con stand appositi dove poter toccare con mano tutte le ultime novità in fatto di strumenti di pagamento, sempre più “smart”, innovativi e sostenibili.

Nella plenaria di inaugurazione della manifestazione si sono svolte due tavole rotonde, moderate da Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC e anticipate dal discorso di apertura di Antonio Patuelli, Presidente ABI. Alla prima sessione di interventi hanno partecipato Claudia Vassena, Executive Director Sales and Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo, Laura Furlan, Direttore Generale Postepay, Massimiliano Belingheri, Amministratore Delegato BFF Banking Group, Luca Corsini, Head of Transactions & Payments UniCredit e Andrea Pozzi, Head of Banking and Payments Banca Sella.

Il secondo panel ha invece visto gli interventi di Michele Centemero, Country Manager Italy Mastercard, Marc-Henri Desportes, Deputy CEO Worldline, Marco Ferrero, Commercial Division Director Nexi, Liliana Fratini Passi, Direttore Generale CBI, Giovanni Speranza, VP Cards Sales & Insurance American Express Italia, Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italy, Alessandro Zollo e Amministratore Delegato e Direttore Generale BANCOMAT.

Sono stati numerosi i temi affrontati, e gli spunti offerti dai big del settore circa il futuro dei pagamenti. Il Salone dei Pagamenti prevede ben 40 sessioni di dibattito con oltre 200 relatori, così da confrontare punti di vista e idee anche molto diverse tra loro. Le singole discussioni ruoteranno intorno a otto filoni tematici diversi: “Il futuro dei pagamenti globali”, "Open Tech e nuovi modelli di business", "Verso una società sostenibile", "Il negozio digitale integrato", "Le evoluzioni dell’E-commerce", "Euro Digitale e digital asset", "Le sfide della sicurezza", “Future consumers: nuove generazioni".

Salone dei Pagamenti: le dichiarazioni di Marco Ferrero, Commercial Division Director Nexi

Marco Ferrero, Commercial Division Director Nexi, ha affermato: “Da prima della pandemia a oggi tutti noi abbiamo osservato una maggiore disponibilità da parte di esercenti, professionisti e aziende nell'utilizzare i pagamenti digitali come modo più efficiente, sicuro e veloce per l’incasso. Adesso, più di un pagamento su tre viene effettuato in modo digitale. Questo è successo sostanzialmente per necessità, ma anche grazie alla maggiore disponibilità di servizi innovativi. Lato accettazione, il pos non è più uguale per tutti: si integra nelle soluzioni e nei sistemi delle aziende. L’omnicanalità è diventata un must have per chi sviluppa il mercato attraverso l’e-commerce”.

Per quanto riguarda la preferenza del digitale rispetto al contante, Ferrero ha sottolineato che un Paese moderno utilizza i pagamenti digitali per effettuare oltre la metà delle proprie transazioni, in quanto essi sono più veloci, sicuri ed efficaci: “Come Nexi, lavoriamo in questa direzione per accelerare il processo”.

"Le innovazioni di Nexi partono dallo smart pos arrivano sino agli strumenti a incasso a distanza. Tra poco lanceremo il soft pos, che offre l’opportunità a professionisti ed esercenti di incassare direttamente utilizzando il proprio smartphone. Sul fronte delle carte, proseguiamo ad arricchire la gamma e abbiamo in lancio una nuova carta di credito dedicata ai giovani. Per quanto riguarda gli istant payment la risposta del mercato è molto positiva", ha concluso Ferrero.

Salone dei Pagamenti: le dichiarazioni di Claudia Vassena, Executive Director Sales and Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo promuove i vantaggi dei moderni metodi di pagamento digitale, capaci di ottimizzare i tempi d’attesa e accompagnare il cliente in tutte le fasi dell’acquisto. Secondo Claudia Vassena, Executive Director Sales and Marketing Digital Retail Intesa Sanpaolo: “I pagamenti digitali sono 'sempre e ovunque’. Usiamo questa definizione perché non c’è più bisogno di andare a prelevare, perché quello di cui abbiamo bisogno è sempre con noi nel nostro wallet digitale, nel nostro cellulare. Sempre più spesso, i nostri clienti rischiano di dimenticare il proprio portafoglio, ma mai il proprio cellulare, che resta sempre con noi. Questo è il primo vantaggio dei pagamenti digitali, proprio la facilità di pagamento. C’è poi un secondo vantaggio che tendiamo a chiamare ‘vantaggio ESG’. Non bisogna dimenticare che il contante può essere un elemento di inquinamento, basta pensare al riciclo e alla gestione del contante. Attraverso l’uso dei pagamenti digitali, diventiamo ecologici”.

“Al Salone dei pagamenti si parla tanto di Euro Digitale e di identità digitale. In riferimento a questi temi, Intesa Sanpaolo è al tavolo con le istituzioni, con il sistema e con il mondo fintech, con l’obiettivo di diventare foriera di novità e di innovazione, ed essere tra i primi a lavorare su questi temi” conclude Vassena.

Salone dei Pagamenti: le dichiarazioni di Marc-Henri Desportes, Deputy CEO Worldline

Ai microfoni di affaritaliani.it, Marc-Henri Desportes, Deputy CEO di Worldline, ha commentato: “Worldline è un attore tecnologico che copre l’intera catena del valore dei pagamenti. Noi portiamo innovazione ai nostri partner, sia banche che esercenti, piccoli o grandi. Per noi è importante rendere i pagamenti semplici, sicuri e trasparenti. Ma è fondamentale che essi aiutino anche a implementale le vendite e contribuiscano allo sviluppo dell’economia. All’interno del nostro stand è infatti possibile sperimentare un’innovazione di live shopping che favorisce acquisti diretti".

“Stiamo lavorando, inoltre, su sistemi che si basano sulla ricerca scientifica: ad esempio nell’ambito del Metaverso, che si sta sviluppando e necessita, di conseguenza, di sistemi di pagamento. L’innovazione deve essere portata su grande scala, e noi siamo in grado di coprire la richiesta in quanto siamo presenti in 50 paesi”, ha dichiarato Desportes.

Salone dei Pagamenti: le dichiarazioni di Liliana Fratini Passi, Direttore Generale CBI

Il Salone dei Pagamenti si trasforma in un perfetto momento di confronto, una network platform aperta a tutti gli operatori del mondo del transaction banking. Nell’ottica di una collaborazione funzionale ed efficiente tra tutti i membri coinvolti Liliana Fratini Passi, Direttore Generale CBI, ha dichiarato: “CBI supporta le banche clienti nell’offerta di servizi a valore aggiunto, con performance certificate che agiscono a sostegno di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni. Stiamo provando ad accompagnare il processo di digitalizzazione del sistema finanziario, spingendo verso l’open banking, abilitando l’incremento del numero di servizi che le banche offrono alle imprese e agli stessi clienti”.

“Stiamo portando avanti tutto questo con una postura internazionale, favorendo accordi di partnership in piena reciprocità e ricordandoci che i servizi di open banking e open finance rientrano proprio tra quelli della network economy, dove il valore degli stessi non è nel singolo servizio, quanto più nel numero degli aderenti che vi partecipano”, ha concluso Passi.