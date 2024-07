Amplifon, avviata partnership con EcoVadis per migliorare l'aspetto ESG

Amplifon, al via la collaborazione con la piattaforma EcoVadis per incentivare le pratiche ESG dei propri fornitori

Amplifon avvia una partnership con EcoVadis, che offre alle aziende analisi dettagliate per conformarsi alle normative ESG. Adottando la piattaforma EcoVadis, Amplifon mira a valutare e incentivare il miglioramento continuo delle pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG) dei propri fornitori.

L'iniziativa è in linea con i target del Piano di Sostenibilità, in particolare con i target di valutazione ESG dei fornitori e di decarbonizzazione (Science Based Targets). Il piano, annunciato nel marzo 2024, prevede in particolare di raggiungere una valutazione ESG del 100% dei fornitori diretti e del 50% dei fornitori indiretti per spesa entro il 2026.

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante nell'integrazione dei criteri di sostenibilità nel processo di selezione e qualifica dei fornitori. La partnership con EcoVadis è fondamentale per accelerare il nostro programma di procurement sostenibile e ampliarne il perimetro, coinvolgendo un numero sempre maggiore di partner strategici”, commenta Cristian Finotti, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Amplifon.

“Siamo felici di affiancare Amplifon in un percorso di sensibilizzazione e coinvolgimento dei fornitori sulle tematiche ESG. Grazie all’utilizzo della nostra piattaforma, saremo in grado di consegnare ad Amplifon gli strumenti utili per una valutazione dell’impatto della catena di approvvigionamento globale”, afferma Giulia Borsa, Regional Team Leader di EcoVadis.

Tramite EcoVadis, Amplifon approfondirà le pratiche ESG dei propri fornitori, identificando aree di miglioramento e promuovendo azioni concrete per ridurre l'impatto ambientale e sociale. La piattaforma sarà utilizzata sia per identificare i "best performers" di sostenibilità con cui collaborare, sia per supportare le piccole e medie imprese nel loro percorso di miglioramento. Le valutazioni non si limiteranno ai fornitori di apparecchi acustici, ma si estenderanno a tutti i principali attori della catena del valore dell'azienda, inclusi beni e servizi “core” quali marketing, IT, retail, logistica e costruzioni.