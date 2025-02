Amplifon promuove la prevenzione uditiva: test gratuiti in università, uffici pubblici e aziende

Giornata Mondiale dell’Udito 2025, Amplifon: test gratuiti in università, uffici pubblici e aziende in Italia e nel mondo per promuovere la prevenzione e superare lo stigma dell’ipoacusia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Udito (World Hearing Day), in programma il 3 marzo, Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni per la cura dell’udito, organizza numerose iniziative di informazione e prevenzione uditiva in tutto il mondo. L’evento, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha come tema centrale il cambiamento di mentalità rispetto alla cura dell’udito, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’uso di dispositivi acustici quando necessario.

Secondo l’OMS, oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo soffrono di ipoacusia, un numero che potrebbe salire a 2,5 miliardi entro il 2050. Inoltre, più di 1 miliardo di giovani under 35 è a rischio di perdite uditive precoci a causa dell’eccessiva esposizione ai rumori. Per affrontare questa emergenza, Amplifon ha scelto di promuovere iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute uditiva e sulla necessità di effettuare controlli regolari.

Come ogni anno, il 3 marzo Amplifon offrirà test gratuiti dell’udito non solo nei suoi oltre 10.000 punti vendita in 26 paesi, ma anche in sedi esterne, per raggiungere un pubblico ancora più vasto. In particolare, la società ha organizzato una giornata di test dell’udito presso la sede della Luiss Business School a Roma, utilizzando la tecnologia proprietaria OtoKiosk basata su iPad. Inoltre, Amplifon è promotore, insieme a Udito Italia onlus, della Maratona dell’Udito, un’iniziativa che si terrà presso Palazzo Montecitorio a Roma.

Anche in altre parti del mondo si terranno iniziative simili: a Parigi, test gratuiti saranno disponibili presso la sede del 15° dipartimento del Comune; a Melbourne, i dipendenti delle aziende situate nel Central Business District avranno accesso ai controlli uditivi; mentre screening dedicati ai dipendenti del Gruppo saranno offerti presso le sedi di Milano, Amburgo e Parigi.

In Italia, per tutto il mese di marzo, Amplifon ha avviato una campagna radio-TV dedicata al Mese dell’Udito, con numerose partnership locali con aziende della grande distribuzione per rafforzare il messaggio di prevenzione. Inoltre, i canali social corporate del Gruppo promuoveranno il ruolo essenziale degli audioprotesisti nel percorso di prevenzione e cura dell’udito. In Spagna e in Colombia, Amplifon ha lanciato campagne di comunicazione su radio, TV, digital e social media per sensibilizzare ulteriormente il pubblico sull’importanza della salute uditiva.