Amplifon tra le World’s Most Sustainable Companies 2024

Amplifon nella lista "World’s Most Sustainable Companies" stilata da Statista e pubblicata da TIME Magazine

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per la cura dell’udito, è stata inclusa tra le World’s Most Sustainable Companies, la lista delle aziende più sostenibili a livello globale stilata da Statista e pubblicata da TIME Magazine. Le 500 aziende in classifica sono distribuite in più di 30 Paesi.

Amplifon è l’unica italiana della categoria Healthcare & Life Science inserita nel ranking. La classifica World's Most Sustainable Companies 2024 premia le aziende leader nella responsabilità sociale d'impresa con una valutazione basata su oltre 20 indicatori relativi a sostenibilità, conformità agli standard internazionali di rendicontazione, analisi delle emissioni e degli impegni e obiettivi fissati in questo ambito.

L’inserimento nella classifica World's Most Sustainable Companies si aggiunge ad altri riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso del 2024, dall’ottenimento dello “Score B” nel questionario Climate Change 2023 di CDP (Carbon Disclosure Project), all’inserimento nella lista delle Aziende Italiane più attente al Clima e degli Europe’s Climate Leaders per il 2024.