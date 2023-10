Amundi, annunciate nuove nomine: Lecourtier CFO e Aiello Deputy CEO

Amundi, nomine: Aurélia Lecourtier nuovo CFO e Domenico Aiello nominato Deputy CEO:

Amundi, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale, annuncia due nuove nomine: Aurélia Lecourtier ricoprirà il ruolo di Chief Financial Officer di Amundi, con decorrenza 1° novembre 2023. Domenico Aiello, attualmente Chief Financial Officer di Amundi, ricoprirà il ruolo di Deputy Chief Executive Officer di Amundi SGR con decorrenza 1° novembre 2023

Aurélia Lecourtier è entrata in Amundi nel 2021 come Chief of Staff di Valérie Baudson, Chief Executive Officer. Tra il 2017 e il 2021 è stata Adviser del Primo Ministro francese, responsabile dei conti pubblici, della funzione pubblica e della riforma dello stato. È stata anche Capo di Gabinetto del Ministro dell'Azione e dei Conti Pubblici. Membro della Cour des Comptes, ha ricoperto diverse posizioni in ambito finanziario presso la segreteria generale del governo, il Ministero delle Finanze e l'ufficio del Ministro degli Affari Esteri. Aurélia Lecourtier è stata studentessa dell'Ecole Nationale d'Administration (ENA), si è laureata presso la Sciences Po di Parigi e ha conseguito un DEA in relazioni internazionali.

Domenico Aiello è in Amundi dal 2017 e ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) dal 2019. È entrato nel Gruppo a seguito dell'acquisizione di Pioneer Investments, dove ha ricoperto il ruolo di CFO dal 2012 e ha supervisionato le funzioni di governance tra cui Risk Management, Legal e Compliance. In precedenza, è stato Head of M&A and Business Development di UniCredit, dove era entrato nel 2002, dopo un'esperienza di 6 anni nell’Iinvestment Banking presso Dresdner Kleinwort Wasserstein a Londra, dove la sua attività si era concentrata sulle istituzioni finanziarie. Domenico si è laureato presso la European Business School di Londra con un First Class BA (Hons) in International Business Studies.