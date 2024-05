ANBI, celebrata la quinta edizione del concorso fotografico 'Obiettivo Acqua'

ANBI, conclusa la quinta edizione del concorso fotografico 'Obiettivo Acqua'. Lo scopo è sensibilizzare l'opinione sul valore di questa risorsa primaria

Oggi, presso Palazzo Rospigliosi a Roma, si è tenuta la cerimonia di premiazione della quinta edizione del concorso fotografico "Obiettivo Acqua". Un evento atteso e partecipato, che ha visto convergere gli sguardi di appassionati, professionisti e semplici amanti della fotografia, tutti accomunati dalla volontà di raccontare il legame profondo e vitale che lega l'uomo all'acqua dolce. Dal 22 settembre 2023 fino al 31 gennaio 2024, il concorso, promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde, ha offerto la possibilità a talenti provenienti da ogni angolo del paese di esprimere la propria creatività e sensibilità attraverso due categorie: colore e bianco e nero. Un'iniziativa che ha saputo catturare l'attenzione di chi, consapevole dell'importanza cruciale dell'acqua, desiderava trasmettere il proprio messaggio attraverso l'arte della fotografia.

Durante la cerimonia sono intervenute personalità importanti come: Luca De Carlo, Presidente Commissione Agricoltura Senato, Francesco Vincenzi, Presidente ANBI, Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde, Nazario Palmieri, Generale Comandante Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, Aldo Mattia, Componente Commissione Ambiente Territorio Camera, Vincenzo Gesmundo, Segretario Generale Coldiretti, Francesca Salvemini, Capo Segreteria Tecnica Ministero Ambiente Sicurezza Energetica e Ettore Pradini, Presidente Coldiretti.

"Obiettivo Acqua" non è stato solo un concorso, ma un vero e proprio impegno civico e culturale, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore inestimabile di questa risorsa primaria. In un momento storico in cui la crisi climatica ci spinge a riconsiderare il nostro rapporto con l'ambiente, il concorso si è rivelato un catalizzatore di consapevolezza, un'opportunità per riflettere sul nostro passato, presente e futuro legame con l'acqua.

I vincitori della quinta edizione hanno ricevuto non solo riconoscimenti simbolici, ma anche premi in denaro, offerti con generosità dagli sponsor e partner dell'iniziativa. Un gesto che testimonia l'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nel sostenere la promozione di una cultura della sostenibilità e della valorizzazione delle risorse naturali. Le menzioni speciali, in collaborazione con varie associazioni e fondazioni, hanno aggiunto ulteriore valore al concorso, evidenziando l'importanza dell'acqua nell'ambito dell'agricoltura, della mobilità sostenibile e della valorizzazione del territorio.

In particolare, la Fondazione Campagna Amica ha sottolineato il legame imprescindibile tra acqua e cibo, evidenziando il ruolo cruciale dell'acqua nella produzione agricola italiana, fiore all'occhiello dell'eccellenza del Made in Italy nel mondo. FIAB–Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha premiato gli scatti che hanno saputo cogliere il fascino e la poesia di un viaggio lungo gli argini, promuovendo al contempo la mobilità sostenibile e il rispetto dell'ambiente. La collaborazione con ANBI Lombardia ha evidenziato il legame profondo che lega l'acqua al territorio e alla comunità, offrendo uno sguardo privilegiato sulle diverse realtà italiane, ognuna caratterizzata da storie uniche e suggestive.

La quinta edizione di "Obiettivo Acqua" ha rappresentato un'importante tappa nel percorso verso una maggiore consapevolezza e responsabilità ambientale. Le fotografie premiate non sono solo opere d'arte, ma testimonianze tangibili del nostro legame con una risorsa vitale che merita di essere tutelata e preservata per le generazioni future.

L'intervista di affaritaliani.it a Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI

"Siamo giunti alla quinta edizione di questo progetto, promosso da ANBI insieme a Fondazione Univerde e Coldiretti, con l'obiettivo di esplorare il ruolo fondamentale dell'acqua nella bellezza, nella sicurezza e nello sviluppo economico dei nostri territori. Attraverso un concorso fotografico, intendiamo narrare la cruciale importanza dell'acqua nel nostro Paese: essa non solo sostiene le produzioni agricole, ma riveste anche un ruolo centrale nella valorizzazione artistica e nell'industria agroalimentare. Pertanto, è imprescindibile un impegno collettivo nel trasmettere alle nuove generazioni l'importanza del rispetto e dell'uso responsabile delle risorse idriche", ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI, ai microfoni di affaritaliani.it.

L'intervista di affaritaliani.it a Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, ai microfoni di affaritaliani.it, ha commentato: "L'azione di ANBI nell'affrontare il cambiamento climatico si fonda su quattro pilastri fondamentali: manutenzione, infrastrutturazione, innovazione e cultura. Per noi, l'innovazione si traduce in un'imponente rete di 230.000 chilometri di canali artificiali, quotidianamente sottoposti a manutenzione. Quanto all'infrastrutturazione, è cruciale, ad esempio in Sicilia il problema è dovuto proprio a questo e il nostro piano invasi rappresenta una risposta chiave, perchè è essenziale, in un Paese fortunato come il nostro raccogliere l'acqua. Parlando di innovazione, promuoviamo progetti come 'Goccia Verde', una certificazione volontaria sostenibile per l'acqua, e un sistema di consiglio irriguo che, attraverso un algoritmo, fornisce agli agricoltori indicazioni precise sull'irrigazione tramite il cellulare. Questi sono i pilastri del nostro percorso evolutivo, che ha portato a un risparmio di 1 miliardo di metri cubi d'acqua al termine del PNRR. Infine, la cultura: desideriamo diffondere la consapevolezza della crisi climatica e coinvolgere coloro che hanno responsabilità in questa sfida, trasferendo loro questa cultura".

L'intervista di affaritaliani.it a Ettore Pradini, Presidente Coldiretti

"Oggi è una giornata significativa per Coldiretti e ANBI, poiché mette in luce le bellezze del territorio italiano, accompagnate dai suoi specchi d'acqua. L'acqua assume così un ruolo importante anche dal punto di vista turistico, attrattivo per i numerosi visitatori che scelgono di esplorare il nostro paese. A ciò si aggiunge un altro progetto recente: la realizzazione di bacini di accumulo. Questa iniziativa non solo contribuisce alla gestione idrogeologica del paesaggio, ma rappresenta anche una risposta cruciale alle esigenze delle imprese. È importante sottolineare che, purtroppo, anche nel 2024 alcune regioni affrontano gravi problemi di disponibilità idrica, si pensi la Sicilia, la Sardegna, la Puglia. L'implementazione di questi bacini consente un utilizzo dell'acqua in modo più efficiente durante tutto l'anno. Tuttavia, è evidente che in queste regioni le filiere zootecniche e agricole, in particolare quelle legate agli agrumi e ai cereali, stanno subendo notevoli difficoltà", ha chiosato Ettore Pradini, Presidente Coldiretti, ai microfoni di affaritaliani.it.