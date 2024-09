ASPI: Gagliardi Vicedirettore Generale, Cavallera Direttore Human Capital and Organization

ASPI: annunciata la nomina di Gagliardi come Vicedirettore Generale e Cavallera come Direttore Human Capital and Organization

Procede a ritmo sostenuto il rafforzamento organizzativo di Autostrade per l’Italia, in linea con il piano di rigenerazione della rete autostradale e in preparazione delle grandi sfide infrastrutturali imminenti. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 12 settembre su proposta dell’Amministratore Delegato Roberto Tomasi, ha approvato una serie di importanti nomine.

Amedeo Gagliardi, attualmente Chief Legal, Corporate Affairs and Procurement Officer, è stato promosso a Vicedirettore Generale Corporate. Questa nuova posizione integra la Direzione Legale, la Direzione Acquisti e la Direzione Human Capital and Organization. In quest’ultimo ambito, Antonio Cavallera è stato nominato Direttore Human Capital and Organization, con l’obiettivo di consolidare le competenze e le risorse umane all’interno del Gruppo. Questi cambiamenti mirano a sostenere efficacemente il piano di rigenerazione e a preparare l'azienda per le sfide future nel settore delle infrastrutture.