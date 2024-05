ASPI, nel primo trimestre 2024 EBITDA in crescita del 10% a € 573 mln

ASPI, risultati primo trimestre 2024: EBITDA in crescita a 573 milioni di euro. Ricavi operativi pari a 976 milioni di euro (+3%)

Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l’Italia (ASPI) riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell’ing. Elisabetta Oliveri, ha esaminato e approvato l’informativa finanziaria al 31 marzo 2024 del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Nel corso del primo trimestre 2024 il Gruppo ha impiegato 494 milioni di euro per l’ammodernamento, il potenziamento e la manutenzione della rete, in aumento di 106 milioni di euro rispetto al periodo di confronto. In particolare, gli investimenti operativi sono pari a 396 milioni di euro nell’ambito dei piani che prevedono la realizzazione di opere di potenziamento e ammodernamento della rete coniugando sostenibilità e sviluppo dei territori.

Nel primo trimestre 2024 il traffico sulla rete del Gruppo è cresciuto complessivamente del +4,3% rispetto al primo trimestre 2023. Escludendo gli effetti legati all’anno bisestile e al differente calendario della festività di Pasqua il traffico si incrementa del 2,2%. In maggiore dettaglio, i chilometri percorsi dai veicoli leggeri (“2 assi”) sono aumentati del 4,7% mentre quelli dai veicoli pesanti (“3 o più assi”) del +2,2%. Dall’inizio dell’anno al 30 aprile 2024 il traffico sulla rete di Autostrade per l’Italia registra una crescita del 3,0% rispetto all’omologo periodo del 2023, ovvero del 2,1% escludendo l’effetto legato all’anno bisestile.

Il “Totale ricavi operativi” del primo trimestre 2024 è pari a 976 milioni di euro con un incremento di 33 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023. In particolare, i “Ricavi da pedaggio” sono pari a 884 milioni di euro, in aumento di 45 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023 in relazione principalmente all’incremento del traffico, pari al 4,3% (ovvero +3,9% considerando anche l’effetto derivante dal mix negativo), e all’incremento tariffario riconosciuto per il 2024 ad Autostrade per l’Italia pari all’1,51%.

I “Costi operativi netti” ammontano a 403 milioni di euro, in diminuzione di 20 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023. Il “Margine operativo lordo (EBITDA)” risulta pari a 573 milioni di euro, con un incremento di 53 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023. L’EBITDA Cash è pari a 556 milioni di euro e presenta un incremento di 67 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023 (489 milioni di euro). Il “Margine operativo (EBIT)” è invece pari 372 milioni di euro e registra un incremento di 31 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023 (341 milioni di euro).

Gli “Oneri finanziari netti” sono pari a 91 milioni di euro e registrano un decremento di 10 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, principalmente per effetto della riduzione degli oneri finanziari di attualizzazione dei fondi in relazione al decremento dei tassi di interesse. Gli “Oneri fiscali” sono pari a 88 milioni di euro si incrementano di 13 milioni di euro principalmente per effetto dell’incremento nel primo trimestre 2024 del risultato prima delle imposte. L’“Utile del periodo di pertinenza del Gruppo”, pari a 191 milioni di euro, presenta un incremento di 28 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023.

Nel corso dei primi mesi del 2024 sono infine proseguite le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di Sostenibilità del Gruppo, in particolare:

Net Zero: La strategia di ASPI si basa su obiettivi di decarbonizzazione medio e lungo termine; dopo la validazione degli obiettivi al 2030, ASPI ha ricevuto da SBTi anche la validazione degli obiettivi al 2050 per la riduzione del 90% delle emissioni di CO2 legate ad attività dirette e indirette. La validazione è una conferma della significatività della strategia messa in atto.

Zero incidenti sul lavoro: a febbraio 2024 è stata realizzata la seconda edizione della Settimana della Sicurezza, alla quale hanno partecipato attivamente tutte le società del Gruppo realizzando complessivamente circa 190 eventi lungo la rete, con il coinvolgimento di circa 330 imprese esterne e 7.850 lavoratori;

Finanza Sostenibile: gli obiettivi ESG del Gruppo sono sempre più collegati anche alla strategia finanziaria. Con le ultime emissioni di febbraio 2024, l’ammontare di risorse finanziarie sostenibili ha raggiunto circa 6 miliardi di euro.