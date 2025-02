ASPI: Nicola Allocca Nominato Co-Presidente della Task Force B20 Sud Africa per l'integrità e la compliance

ASPI: annunciata la nomina di Nicola Allocca come Co-Presidente della Task Force B20 Sud Africa per promuovere integrità e compliance a livello globale

L'Italia consolida il proprio ruolo internazionale nella promozione di standard di integrità e compliance, grazie alla nomina di Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l’Italia (ASPI), a Co-Presidente della Task Force Integrity & Compliance del B20 Sud Africa. Allocca, che aveva già ricoperto lo stesso incarico nell’edizione brasiliana del B20, guida ora un’iniziativa fondamentale per la trasparenza e la crescita sostenibile a livello globale.

Il B20, forum ufficiale di dialogo del G20 con il settore privato, ha come obiettivo lo sviluppo di raccomandazioni strategiche per favorire l'etica aziendale, la trasparenza e una crescita economica che sia anche sostenibile. La nomina di Allocca e la partecipazione di ASPI ai lavori della Task Force rappresentano un importante riconoscimento per il lavoro svolto dal Gruppo negli anni, consolidando il suo impegno nella promozione di best practice per la governance e il contrasto alla corruzione.

"Essere parte attiva del B20 ci permette di portare il nostro contributo nel dibattito internazionale sulla trasparenza e sull’etica d’impresa. Lavoriamo per consolidare un modello di governance che sia riferimento per il settore, puntando su innovazione, efficienza, sostenibilità e integrità", ha affermato Roberto Tomasi , Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia.

Con questa partecipazione, ASPI non solo conferma il proprio impegno nella promozione di politiche globali di compliance e integrità, ma valorizza anche il proprio percorso di trasformazione. In particolare, il Gruppo sta rafforzando i propri sistemi di controllo e gestione del rischio, contribuendo attivamente a definire politiche internazionali che possano guidare il settore verso pratiche sempre più etiche e responsabili.

La nomina di Allocca a Co-Presidente della Task Force del B20, dunque, segna una nuova tappa per l’Italia nel panorama internazionale delle imprese impegnate nella trasparenza e nell'integrità, un valore che Autostrade per l’Italia continua a mettere al centro della propria strategia di crescita sostenibile.