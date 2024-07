ASPI, nuove gare per l'affidamento del servizio di ricarica per veicoli elettrici

ASPI: pubblicate le nuove procedure di gara per l’installazione di ulteriori stazioni di ricarica in 60 aree di servizio

Autostrade per l'Italia continua a rafforzare il proprio impegno verso una mobilità sostenibile con il lancio delle nuove procedure di gara per l’installazione di ulteriori stazioni di ricarica in 60 aree di servizio.

I bandi, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e conformi alle direttive dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), prevedono l’installazione di stazioni dotate di colonnine esclusivamente ad alta potenza di ricarica (HPC) con una capacità minima di 300 kW complessivi, ovvero 150 kW per punto di ricarica. Le gare sono suddivise in 10 lotti e organizzate in due tranche.

“Con il lancio delle nuove gare prevediamo di migliorare ulteriormente il servizio sulla rete autostradale che già oggi, con circa 100 stazioni già attive, permette ai clienti di viaggiare con un veicolo elettrico senza l’ansia da ricarica, favorendo in questo modo la diffusione dei veicoli elettrici nel nostro Paese in una ottica di transizione green", ha dichiarato Massimo Iossa, Direttore Aree di Servizio.

Le nuove stazioni di ricarica saranno distribuite equamente lungo la rete autostradale gestita da Aspi, con 28 aree nel Centro-Sud e 32 nel Centro-Nord. Tra le principali direttrici, 30 delle 60 stazioni saranno installate lungo le autostrade A1 Milano-Napoli e A14 Bologna-Taranto, le due arterie principali per il traffico Nord-Sud.

La selezione degli operatori avverrà in due fasi. La prima fase prevede la manifestazione di interesse e si chiuderà il 20 settembre. Nella seconda fase, i partecipanti dovranno presentare le loro offerte entro l'inizio del 2025. Le proposte verranno valutate con l'obiettivo di rendere operative le nuove stazioni entro la fine dello stesso anno. Ogni operatore potrà ottenere un massimo di 3 lotti per ciascuna tranche, garantendo così una maggiore varietà di offerte per gli utenti.

Questa iniziativa segna un ulteriore progresso nel piano di elettrificazione della rete del Gruppo Aspi, che già vanta 100 aree di servizio attive e prevede l’aggiunta di ulteriori 8 stazioni, recentemente aggiudicate tramite un bando del mese di maggio.