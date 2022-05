ASPI promuove l'inclusione lavorativa di giovani con disabilità

ASPI, al via domani il progetto Ability Garden per l'inclusione lavorativa dei giovani con disabilità

Al via da domani martedì 3 maggio il progetto Ability Garden, il programma scelto dal Gruppo Autostrade per l’Italia per agevolare l’inclusione lavorativa e sociale per giovani con disabilità. Il progetto che partirà in via sperimentale per la prima volta a livello aziendale, patrocinato dal IV Municipio di Roma, è stato avviato coinvolgendo alcune scuole e Associazioni, che vivono nel quotidiano la disabilità. Scopo dell’iniziativa è quello di permettere una migliore inclusione lavorativa attraverso l’orientamento vocazionale.

Il primo gruppo di Ability Garden lavorerà, con il team di psicologi ed esperti, su un progetto aziendale proprio per consentire ad ognuno di esprimere le proprie attitudini. Dopo l’iniziale periodo di orientamento il programma proseguirà, fino alla fine del mese di novembre, in uno spazio fisico in Autostrade per l’Italia dove i partecipanti conosceranno meglio i diversi ambiti aziendali grazie ad una formazione sulle “serre delle professioni”, prima in un contesto simulato e successivamente on the job al fianco dei dipendenti per monitorare le risorse proprio nel contesto lavorativo. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato formativo delle skill professionali acquisite.

“L’inclusione sociale è uno dei principi fondamentali del nuovo percorso avviato da Autostrade per l’Italia" ha detto il Direttore Human Capital, Organization and Hse Gian Luca Orefice . "Abbiamo fortemente voluto l’avvio di questo progetto perché, come scrissero i nostri padri costituenti è compito di ognuno di noi 'rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione'. Scegliendo Ability Garden Autostrade per l’Italia desidera sperimentare un nuovo processo di inclusione sociale e lavorativa di persone diversamente abili. Un modello che rappresenta un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro rendendo il collocamento delle risorse realmente aderente alle loro abilità e vocazioni”.

Serena Cecconi, ideatrice e curatrice del modello, ha dichiarato: “Ability Garden nasce dopo anni di osservazione delle difficoltà oggettive delle persone con disabilità cognitiva di esprimere il loro talento e la difficoltà delle aziende di riconoscere e valorizzare questo potenziale. Applicando la tecnica nota nella scultura, quella del levare, si arriva alla 'forma' e alla 'bellezza', così in Ability Garden desideriamo accantonare tutto quello che appartiene alla percentuale di disabilità per esaltare quella percentuale di talento che, se riconosciuta, vale 100”.

“È questa l’innovazione sociale che vogliamo realizzare" afferma Alessia Ruzzeddu, Responsabile Welfare Diversity & Inclusion di Autostrade per l’Italia "aprendo le porte dell’inclusione sociale attraverso uno spazio fisico aziendale dedicato. In questo contesto i ragazzi potranno formarsi nei laboratori dei mestieri e successivamente, al fianco dei nostri colleghi, proseguire la formazione con un training on the job”.