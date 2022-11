ASPI, un nastro rosso sul logo a sostegno delle donne

ASPI aggiunge un nastro rosso al proprio logo per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Il logo di Autostrade per l'Italia si tinge di rosso fino al prossimo 25 novembre. In vista della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il marchio dell'azienda è stato modificato con l'aggiunta del nastro rosso simbolo della giornata e della lotta a sostegno delle donne. Questo importante gesto non fa altro che confermare il ruolo dell'azienda nella valorizzazione dell'empowerment femminile, nel rifiuto di ogni forma di violenza e nel rispetto della parità di genere. Autostrade per l’Italia porta avanti una nuova vision aziendale, che si concretizza attraverso il programma Diversity, Equity & Inclusion.

Allo stesso tempo, dimostra il proprio impegno e il proprio supporto sul fronte Gender Equality attraverso iniziative volte al contrasto delle diseguaglianze di genere. Insieme alle proposte dedicate ai propri dipendenti, ASPI supporta e organizza una serie di iniziative che guardano all’esterno, così da diffondere il messaggio il più possibile. Il capitolo fondamentale del programma è riservato al contrasto della violenza sulle donne, che ha visto l’istituzione di centri di ascolto in azienda, attivi ogni giorno e a disposizione di tutta la popolazione aziendale femminile.

Inoltre, il Gruppo Autostrade per l’Italia ha realizzato un Decalogo Antimolestie, un percorso di consapevolezza che si affianca al Codice Etico, rafforzando la conoscenza delle diverse tipologie di violenza, sensibilizzando sulla necessità di denunciare e sottolineando l’impegno di Autostrade per l’Italia nel garantire un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità e inviolabilità della persona.