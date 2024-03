ASPI: varato il cavalcavia per il nuovo svincolo di Maddaloni

ASPI procede con la costruzione del cavalcavia per il nuovo svincolo di Maddaloni, aprirà entro l'estate

I lavori per il nuovo svincolo di Maddaloni lungo l'autostrada A30 Caserta-Salerno, al chilometro 4+100, stanno entrando nella fase cruciale del loro completamento. La scorsa settimana, le squadre del Gruppo Autostrade per l'Italia hanno compiuto un importante passo avanti varando il concio centrale della struttura in acciaio del cavalcavia di svincolo, il cui peso raggiunge le 170 tonnellate. Questo delicato compito è stato affidato a due autogrù di grandi dimensioni e all'avanguardia, manovrate a distanza per garantire la massima sicurezza ai lavoratori sul cantiere.

Questo nuovo svincolo riveste un'importanza strategica per il territorio, in quanto contribuirà al potenziamento e al miglioramento dell'accessibilità alla zona interportuale Marcianise-Maddaloni, che serve l'Interporto Sud Europa e la rete viaria esterna a Napoli. Attualmente, i lavori hanno raggiunto il 60% di completamento, coinvolgendo circa 35 lavoratori. Le rampe e il piazzale di esazione, il sottovia per la viabilità locale e le strutture dei fabbricati sono quasi completamente ultimati. L'intera opera è prevista essere conclusa entro la fine dell'estate, rappresentando un passo significativo per migliorare la viabilità e l'accessibilità della zona, contribuendo allo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio.