Assosharing: Luigi Licchelli eletto nuovo presidente

Luigi Licchelli eletto nuovo presidente di Assosharing

Assosharing, la prima associazione di rappresentanza degli operatori di mobilità condivisa, ha eletto Luigi Licchelli di ShareNow/Free2move come nuovo Presidente.

Anche il Consiglio Direttivo assume un assetto inedito, composto da figure che andranno a dirigere ogni singolo comparto del mondo dello sharing, dai monopattini alle biciclette: Gabriele Ferrazzano (Enjoy - Enilive) in rappresentanza della sezione Car Sharing; Andrea Giaretta (Dott), responsabile sezione Monopattini in Sharing; Antonella Comes (Pikyrent), in rappresentanza della sezione Scooter Sharing; Alessio Raccagna (Lime), responsabile sezione Bike Sharing; Emanuela Minniti (Invers), responsabile sezione Sharing Technology.

Questa nuova conformazione rappresenta un importante passo in avanti per l’associazione che vuole delineare le aree di competenza avendo importanti esponenti nella parte gestionale.

La missione di Assosharing è di influenzare, in modo efficace per il suo sviluppo in tutta Italia, le politiche e il quadro regolatorio che disciplinano il comparto in tutte le sue varie articolazioni.

Il nuovo Presidente Luigi Licchelli arriva da un lungo percorso nel mondo dello sharing: dal 2014 in car2go poi SHARE NOW, è azienda leader a livello europeo nel settore del car sharing ora parte di Free2move, società di servizi di mobilità del gruppo Stellantis, di cui è Responsabile Business Development e Public Affairs per l’Italia. Nel 2020 arriva a fondare Assosharing: dalla sua nascita l’associazione ha già messo sui tavoli istituzionali tematiche importanti in fatto di sicurezza, accessibilità, tecnologia e fiscalità. Su quest’ultimo punto l’associazione ha come obiettivo primario l’allineamento dell’IVA dal 22 al 10% per tutto il comparto.

Nel luglio 2023, inoltre, ha firmato un protocollo di intesa con la Polizia di Stato, l’ACI e l’Università LUISS di Roma volto proprio a creare una sinergia istituzionale per la corretta formazione e informazione degli utenti.

“L’impegno di Assosharing rimane lo stesso, ma da oggi diamo un'ulteriore sferzata all’attività che stiamo portando avanti da tre anni - commenta Luigi Licchelli -. Come fondatore e nuovo presidente, sono felice di intraprendere questo nuovo percorso all’interno dell’associazione. Sono molto soddisfatto anche delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo: sono convinto che, delineando le varie aree di competenza, riusciremo a gestire e trattare le singole specificità che ogni comparto dello sharing richiede. Daremo molta più attenzione e saremo ancora più vigili nel tutelare i diritti e le esigenze degli utilizzatori dei vari servizi”.