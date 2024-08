Autostrade per l'Italia: il sistema di gestione è di Classe A

Gruppo ASPI conferma la Classe A nella certificazione IMQ-IMS e accelera su innovazione e sostenibilità per il 2024

Il Gruppo ASPI, continua nell’implementazione del Sistema di Gestione Integrato, certificato secondo standard ISO internazionali. Anche nel 2024, infatti, ASPI è stata valutata dall’ente esterno IMQ, guadagnando per il secondo anno consecutivo la Classe A, la massima ottenibile secondo lo standard IMQ-IMS che valuta il livello di integrazione del sistema di gestione in base alle certificazioni ISO ottenute dalla società.

Con gli investimenti in corso, l’incremento delle manutenzioni, il focus costante su integrità, innovazione e digitalizzazione, senza dimenticare la cura per la resilienza e sostenibilità attraverso le infrastrutture per la mobilità elettrica e connessa, il Gruppo Aspi prosegue il suo impegno per ottimizzare ulteriormente la propria struttura, dotandosi di una gestione efficiente, di competenze sempre più aggiornate, di processi e strumenti ottimizzati, anche grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Autostrade, dunque, consolida la propria responsabilità nel garantire un'interazione tra i diversi sistemi di gestione aziendali e coltivare l'eccellenza operativa in termini di qualità, anticorruzione, business continuity. Il tutto lavorando in prima istanza sulla sicurezza della circolazione, nei luoghi di lavoro, sull’affidabilità delle informazioni, la salvaguardia dell’ambiente, la tutela dell’energia, oltre che diversità e inclusione.