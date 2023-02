Aviteur sbarca a Milano: luxury by Patricia Gucci

Accessori glamour

Apre a Milano un nuovo spazio che accoglierà le collezioni di accessori luxury di AVITEUR, il brand di Patricia Gucci, terza generazione della celebre famiglia fiorentina, figlia del fondatore Aldo, nipote di Guccio. Affacciato su un meraviglioso giardino interno in via Bigli, nel quadrilatero della moda, impreziosito da sculture di Emilio Greco e opere d'arte di provenienza familiare, lo showroom sarà luogo di esposizion­­­e ma anche di vendita dei prodotti, oggi disponibili su Artmest, Net-a-Porter e Harrods.

"Mancava l'Italia – dice Patricia Gucci, direttore artistico di AVITEUR – e sono particolarmente felice di inaugurare questo luogo dove mi sento a casa e dove le mie collezioni possono finalmente essere guardate e toccate. La sensazione del tatto è importante, quando la pelle, come quella che scelgo io, rappresenta l'eccellenza, trattata con intrecci artigianali che ricordano la paglia di Vienna.

Mi piace mischiare tradizione e tecnologia, con il policarbonato trasparente che a volte uso per le maniglie, e con un meccanismo di apertura e chiusura senza pulsanti che ho brevettato".

Nata a Londra, educata in Svizzera e vissuta prevalentemente in America, dove ha pubblicato il bestseller In the name of Gucci (Penguin), dedicato a suo padre, Patricia ha voluto legarsi alla storia della sua famiglia, dove ha sempre respirato l'amore per le cose fatte "a regola d'arte". AVITEUR propone prodotti

di alta qualità perché "l'eccellenza si ricorda a lungo, il prezzo si dimentica" dice Patricia, che ha ideato valigie, trolley, borse e accessori da viaggio genderless, realizzate pensando a un viaggiatore esigente, attratto dalla bellezza.

Filo conduttore un modernissimo glamour cosmopolita che si ritrova negli items che saranno presentati durante Milano Moda Donna: Cristallo Backpack Mini & Maxi, Garment Bag in canvas, e una gamma di borse da donna. Il nome AVITEUR è ispirato all'idea del volo: nasce dall'unione del latino "avis" (uccello) e del francese "voyageur", mentre la cifra stilistica riconoscibile sarà l'intreccio simile alla "paglia

di Vienna", che allude al rattan delle valigie vintage.