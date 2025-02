AXA chiude il 2024 con risultati record: premi lordi e utili in crescita dell’8%

AXA conclude il 2024 con risultati record: premi lordi in crescita a 110 miliardi e utile netto in aumento dell'11%

AXA ha registrato una performance eccezionale nel 2024, con risultati finanziari solidi che confermano la validità del piano strategico "Unlock the Future". I premi lordi sottoscritti e altri ricavi hanno raggiunto 110 miliardi di euro, segnando un aumento dell'8% rispetto al 2023. Anche gli utili sottostanti per azione sono cresciuti dell'8%, attestandosi a 3,59 euro per azione. Tuttavia, l'indice di solvibilità II è sceso a 216%, in calo di 11 punti rispetto all'anno precedente. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo di 2,15 euro per azione, con un incremento del 9%, e ha approvato un programma di riacquisto di azioni annuale fino a 1,2 miliardi di euro.

AXA ha registrato una solida crescita in tutte le linee di business. Nel settore Property & Casualty (P&C), i premi lordi sono aumentati del 7%, raggiungendo 56,5 miliardi di euro, grazie a un incremento del 6% nelle linee commerciali e del 7% nelle linee personali. Anche il segmento Life & Health ha mostrato un progresso significativo, con una crescita dell'8%, trainata da un aumento del 9% nei premi vita e dell'8% nei premi salute. Nel comparto Asset Management, i ricavi sono saliti a 1,7 miliardi di euro, con un incremento dell'8%. Gli utili sottostanti del Gruppo hanno raggiunto 8,1 miliardi di euro, con un aumento del 7%, mentre il reddito netto è salito a 7,9 miliardi di euro, registrando un incremento dell'11%.

Thomas Buberl, CEO di AXA, ha commentato: "Abbiamo conseguito risultati eccellenti nel 2024, dimostrando la solidità della nostra strategia focalizzata sull'assicurazione e su un modello di business sostenibile. La crescita dell'8% sia nei premi lordi sia negli utili sottostanti per azione evidenzia il successo del nostro piano 'Unlock the Future'".

AXA ha generato un flusso di cassa superiore a 7 miliardi di euro, continuando a investire in tecnologia e innovazione per sostenere la crescita a lungo termine.

AXA prevede di continuare la sua crescita nel 2025, puntando su un aumento dei volumi, il miglioramento della redditività e un rigoroso controllo dei costi. Il Gruppo è fiducioso di raggiungere gli obiettivi finanziari del piano strategico 2024-2026, tra cui una crescita annuale degli utili per azione tra il 6% e l’8% e un ritorno sul capitale proprio tra il 14% e il 16%. AXA si conferma così un leader globale nel settore assicurativo, capace di coniugare solidità finanziaria, crescita sostenibile e valore per gli azionisti.