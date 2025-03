AXA Italia: presentate nuove iniziative per la Giornata della Donna 2025 a sostegno dell'Empowerment Femminile

AXA Italia celebra la Giornata della Donna 2025 con iniziative per l'Empowerment Femminile e la lotta alla violenza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2025, AXA Italia rinnova il suo impegno verso l’empowerment femminile e la lotta contro ogni forma di violenza sulle donne, lanciando nuove iniziative destinate sia ai suoi collaboratori che alla collettività.

Per i suoi oltre 1700 collaboratori distribuiti nelle sedi di Milano, Roma e Torino, la compagnia offre un collegamento a un talk online di sensibilizzazione promosso da Valore D. Il focus dell’incontro sarà sulla disparità di genere, con particolare attenzione agli impatti degli standard estetici sulle relazioni sociali e lavorative. Inoltre, AXA Italia introduce il "speed mentoring" interno e l'iniziativa "Un Caffè con…", che consiste in momenti informali di scambio e confronto tra il top management e i collaboratori sui temi della leadership al femminile e inclusiva.

Queste nuove attività si aggiungono a un programma già ricco che AXA Italia porta avanti da tempo. Tra le azioni più significative, spiccano i programmi formativi in partnership con università prestigiose, finalizzati allo sviluppo della leadership femminile, e le attività di prevenzione della violenza verbale, mentale e fisica. Quest’ultime includono workshop dedicati nelle sedi di lavoro, pensati per fornire strumenti di difesa e di self-empowerment. Un'importante novità è la nomina del "trusted primary contact", una figura interna che, garantendo totale confidenzialità, offre un primo ascolto, supporto e indirizzo a chiunque si trovi in situazioni di violenza domestica o intra-familiare.

AXA Italia, coerentemente con il suo piano strategico “Unlock The Future”, che pone la sostenibilità come terzo pilastro, decide di contribuire anche alla collettività con progetti concreti. Tra questi, il nuovo progetto di educazione all’affettività e sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolato “La Fatica di Essere Medie”, che coinvolge 20 scuole secondarie di primo grado in tutta Italia. Questo percorso, realizzato in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, prosegue con nuove tappe dedicate al tema "Diritti: contrasto alla disparità e alle discriminazioni", con l'ultima tappa che si è tenuta oggi presso l’Istituto Comprensivo Centro 3 di Brescia, alla presenza, tra gli altri, di Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer di AXA Italia.

Simone Innocenti ha dichiarato: “Abbiamo scelto di celebrare la Giornata Internazionale della Donna dedicando ai collaboratori nuove iniziative molto concrete di sensibilizzazione sui temi della disparità di genere e di ribadire insieme, ancora una volta, quanto l’inclusione e l’empowerment siano valori fondanti della nostra cultura. Ed è stato motivo di orgoglio essere insieme alle ragazze e ai ragazzi di una delle scuole protagoniste de “La Fatica di Essere Medie” per portare il nostro contributo su questi temi. Per AXA ogni giorno è l’8 marzo e siamo convinti che solo con il contributo di tutti si può lottare per una società più inclusiva che metta in primo piano e promuova il valore di ogni singola persona”.