Banca Ifis: Roberto Ferrari nominato nuovo CFO

Banca Ifis: Roberto Ferrari scelto come nuovo Chief Financial Officer

Banca Ifis rafforza la propria squadra manageriale con l’inserimento di Roberto Ferrari che, a far data dal 20 settembre, è designato per la nomina alla carica di Chief Financial Officer. Nel suo nuovo ruolo, Ferrari risponde direttamente all’Amministratore Delegato, Frederik Geertman. Negli ultimi 20 anni, Ferrari ha contribuito allo sviluppo di uno dei principali gruppi bancari italiani, portando avanti con successo operazioni complesse sia a livello di acquisizioni che di sviluppo di processi interni.

Ferrari arriva in Banca Ifis da Bper Banca dove ricopriva la medesima carica di Chief Financial Officer, oltre ad avere incarichi in alcune delle principali controllate (Banco di Sardegna, Optima e Bper International). In precedenza, ha lavorato in primarie realtà finanziarie italiane e internazionali, quali Commerzbank, Société Générale, Epta Sim e San Paolo Bank. In conformità alle disposizioni contenute nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, si informa che Ferrari non è titolare di azioni di Banca Ifis.