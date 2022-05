BCUBE, Fabrizio Palenzona nuovo presidente di BCUBE Air Cargo

BCUBE è leader nella fornitura di servizi a 360 gradi di handling cargo nei principali aeroporti italiani, nonché di trasporto via gomma della merce aerea

Il cda di BCUBE, gruppo leader operante nel settore della logistica integrata, ha nominato Fabrizio Palenzona come nuovo presidente di BCUBE Air Cargo e delle due controllate operanti nel settore della logistica aeroportuale: Malpensa Logistica Europa (MLE) e Fiumicino Logistica Europa (FLE). Presente in cinque scali nazionali, con oltre 350.000 tonnellate di merci gestite ogni anno, il settore air cargo di BCUBE è leader nella fornitura di servizi a 360 gradi di handling cargo nei principali aeroporti italiani, nonché di trasporto via gomma della merce aerea.

"Sono molto onorato di poter dare il mio contributo alla crescita del settore Air Cargo di BCUBE, un'area di business che svolge un ruolo fondamentale nell'espansione del footprint internazionale dell'intero gruppo", ha dichiarato Palenzona. "Confido fortemente nel team di lavoro e nella nostra capacità di proseguire il percorso di valorizzazione della società e di tutto il settore, tramite lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia che riescano a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e partner nel modo più efficiente ed efficace possibile".