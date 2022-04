BNP Paribas Cardif con FARE X BENE, al via il progetto “Lovvati”

FARE X BENE e BNP Paribas Cardif lanciano il progetto "LOVVATI" per educare alla sana alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, FARE X BENE e BNP Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, lanciano "LOVVATI", un progetto di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione al rispetto di una sana alimentazione e di un corretto stile di vita dedicato agli alunni e alunne di quarta e quinta elementare e prima e seconda media delle scuole di molte città italiane.

“Siamo molto felici di lanciare questo progetto su un tema così importante come la tutela della salute dei più piccoli, partecipando, concretamente, per favorire comportamenti virtuosi a scuola e a casa”, ha affermato Alessandro Deodato, Amministratore Delegato di BNP Paribas Cardif in Italia. “Come assicuratori, sentiamo forte la responsabilità di dare il nostro contributo a una vera e propria strategia del benessere nel lungo periodo attraverso la prevenzione e l’educazione a corretti stili di vita fin dalla tenera età”.

Le statistiche di questi ultimi anni del Ministero della Salute parlano di un rapporto con il cibo e il sovrappeso come vera emergenza nel nostro Paese che riguarda una percentuale di bambini e ragazzi pari al 21,3%. Inoltre, con il 9,3% di bambini che è obeso, l’obesità nei giovani è diventata uno dei principali problemi di sanità pubblica dei nostri tempi. I recenti dati del World Health Organization confermano che si tratta di un trend globale: nel 2020, 39 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni erano in sovrappeso o obesi.

LOVVATI, un progetto per sensibilizzare ed educare al “ben-essere”

Attraverso LOVVATI, l’Associazione FARE X BENE e BNP Paribas Cardif intendono sensibilizzare sia i bambini e i ragazzi, ai quali si rivolge l’iniziativa, sia gli adulti di riferimento (docenti, famiglie e personale ATA) sui quattro passi fondamentali per il proprio e altrui “ben-essere”: l’accettazione di sé, il rispetto e lo stare bene con gli altri e con l’ambiente che ci circonda (fisico e on line), la sana e corretta alimentazione e il benessere fisico.

Prendersi cura della salute delle persone è da sempre una priorità per BNP Paribas Cardif che dal 2008 promuove iniziative volte a rendere l’assicurazione più accessibile alle persone più vulnerabili della società, riducendo il numero di esclusioni e adattando coperture e tariffe a diverse patologie. Diffondere la cultura della prevenzione dei rischi associati al sovrappeso e all’obesità è un importante obiettivo per BNP Paribas Cardif. In qualità di specialista nell’assicurazione personale con 8.000 dipendenti in 33 paesi, BNP Paribas Cardif vuole fornire a tutti i suoi clienti e collaboratori gli strumenti necessari per tutelare la loro salute, così come quella delle loro famiglie, continuando a impegnarsi in quest’ambito anche per favorire l’inclusione.

È in quest’ottica che si inserisce la collaborazione in Italia con FARE X BENE che, grazie alla propria esperienza pluridecennale nelle scuole, ha compreso e approfondito anche l'aspetto di quanto molti disturbi alimentari e comportamenti negativi e disfunzionali nei confronti del cibo derivino anche da esperienze di vessazioni da parte di compagni di scuola, amici o utenti dei social media e siano molto spesso causa di discriminazioni, offese, insulti. Basti pensare a quanto siano diffusi il body shaming e il fat shaming anche tra i giovanissimi che portano moltissimi ragazzi e ragazze a non accettare il proprio corpo, ad auto-lesionarsi per il dolore, l’ansia e l’angoscia provate o a essere emarginati.