BPER Banca apre le sue sedi in occasione di “è cultura!”

BPER Banca, “è cultura!”: dal 7 ottobre porte aperte ai palazzi storici per la manifestazione di ABIEventi

Parte il 7 ottobre e proseguirà per una settimana la prima edizione di “è cultura!”, la manifestazione organizzata da ABIEventi che eredita le precedenti esperienze di Invito a Palazzo e del Festival della Cultura Creativa. “è cultura!” e si propone come punto di riferimento per gli eventi culturali promossi dai protagonisti del mondo bancario e finanziario con l’idea di mostrare alla cittadinanza la cultura che ci circonda e che vive intorno a noi.

BPER Banca partecipa con l’apertura di diverse sedi storiche. La Galleria a Modena in via Scudari propone la mostra “Mario Sironi. Solennità e tormento”, già inaugurata in occasione di festivalfilosofia nel mese di settembre. La mostra di Sironi sarà visitabile il 7 ottobre dalle 10 alle 16, ma resterà aperta nei fine settimana fino al 4 febbraio. Galleria attiva anche a Genova: nella Sede della Direzione Territoriale Liguria (ex Sede Banca Carige), in via Cassa di Risparmio 15, arriva la mostra “Alla scoperta del caveau BPER Banca e dei suoi tesori”. Si tratta di un viaggio suggestivo e affascinante nel punto più “protetto” di Genova, luogo simbolo della custodia dei “preziosi” dei genovesi.

L’entrata è gratuita e l’apertura è prevista il 7-8 ottobre in occasione appunto di “è cultura!”, e il 14 – 15 ottobre per celebrare i Rolli Days. A Genova porte aperte anche a Palazzo Spinola dei Marmi, sede del Banco di Sardegna in piazza Fontane Marose 6, che accoglierà i visitatori sabato 14 ottobre dalle 10 alle 19, con ingresso libero e visite guidate gratuite ogni 20 minuti per gruppi di massimo 15 persone.

A Brescia il 7 ottobre apre Palazzo Martinengo di Villagana in corso Martiri della Libertà, con visite guidate prenotabili a partire dalle 10,15. Sede storica della Banca San Paolo di Brescia che vi trasferì la propria sede nel 1926, da sempre custodisce una galleria di inestimabile valore artistico. A Lucca i visitatori saranno accolti l’11 ottobre nella Sede di Piazza San Martino per scoprire i segreti del Palazzo dell'Opera di Santa Croce, che fu una tipica casa lucchese medievale, formata da pilastri portanti e archi di scarico, ma con la particolarità, rispetto agli altri edifici del periodo, di essere realizzato in pietra bianca e cotto.

A Torino apre la Sede di Via Santa Teresa il 12 ottobre, Palazzo Mossi Pallavicino, che offre esempi interessanti della varietà di stili adottati dall’aristocrazia sabauda del ‘600. A Palermo porte aperte il 13 ottobre nella Sede di Piazza del Monte di Pietà, un bel palazzo cinquecentesco recuperato alla città dopo un’opera di restauro e riqualificazione molto impegnativa.