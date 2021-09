BPER Banca, partner di All4Climate-Italy2021 nella sfida per la sostenibilità

BPER Banca, partner di All4Climate per sostenere due grandi eventi internazionali: Pre-COP26 e Youth4Climate: Driving Ambition

Quest’anno BPER Banca è partner All4Climate-Italy2021, il grande palinsesto di eventi e iniziative ospitati a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre, pensato per accogliere, valorizzare e rafforzare due grandi eventi internazionali: la Pre-COP26, l’Incontro di alto livello delle Nazioni Unite preparatorio della Conferenza delle parti sul clima (COP26), che si terrà a novembre a Glasgow, e l'evento dedicato a ragazze e ragazzi “Youth4Climate: Driving Ambition”, in cui due giovani per ognuno dei 197 Paesi membri dell’UNFCCC (la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) saranno impegnati in gruppi di lavoro e dibattiti. Al termine dei lavori verrà adottato il documento finale che sarà poi condiviso nell’ambito dell’incontro di giovedì 30 settembre con i ministri impegnati nei lavori della Pre-COP26.

Ad accompagnare i due appuntamenti internazionali sarà dunque la ricchissima agenda di All4Climate, a partire dal grande concerto Music4Climate, che si terrà il 30 settembre alle 21 presso l’Arena Civica di Milano.

“BPER Banca intende la sostenibilità come vero e proprio driver di sviluppo globale capace di creare competitività e valore condiviso, nella consapevolezza che sul lungo termine sia una scelta positiva anche, e soprattutto, dal punto di vista economico”, ha commentato la Presidente di BPER Banca Flavia Mazzarella. “Come testimoniato dal nostro Bilancio di Sostenibilità, la Banca ha avviato un percorso di integrazione della sostenibilità all’interno dei propri valori aziendali e della propria value chain, con l’obiettivo strategico di creare benefici per tutti gli stakeholder. I rating di sostenibilità ci confermano che siamo sulla strada giusta”.