BPPB: concluso il secondo appuntamento del convegno 'Insieme nel percorso verso la sostenibilità'

BPPB, volge al termine il secondo appuntamento del convegno 'Banca e Impresa: insieme nel percorso verso la sostenibilità'

La sostenibilità è stata al centro del secondo appuntamento del convegno “Banca e Impresa: insieme nel percorso verso la sostenibilità”, organizzato dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB) nella sede della Masmec, ospiti il Cav. Lav. Angelo Michele Vinci, Presidente, e Daniela Vinci, CEO dell’azienda. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per riunire istituzioni, esperti e aziende, con l’obiettivo di analizzare il ruolo strategico della collaborazione tra il mondo bancario e quello imprenditoriale nel favorire la transizione sostenibile e il raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance).

Leonardo Patroni Griffi, Presidente della BPPB, ha aperto i lavori sottolineando l’impegno della banca nel promuovere un modello di sviluppo sostenibile. "Questo convegno rappresenta una tappa importante nel percorso che BPPB ha intrapreso per promuovere una sostenibilità condivisa. Attraverso un dialogo costruttivo tra banca e imprese, vogliamo trasformare le sfide di oggi in opportunità concrete per il futuro, generando valore per il territorio e le comunità", ha dichiarato.

"La nostra missione è quella di essere al fianco delle aziende, offrendo strumenti e soluzioni concrete per affrontare con successo il percorso verso la sostenibilità. La collaborazione tra banca e impresa è una leva strategica per costruire un futuro più inclusivo e rispettoso dell’ambiente", ha affermato Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale di BPPB.

Pasquale Ambrosio, Partner di KPMG, ha arricchito la discussione con un’analisi approfondita sulle opportunità offerte dal Piano di transizione 5.0, sottolineando il ruolo cruciale della conversione energetica nel migliorare la competitività e l’innovazione delle imprese italiane.

La partecipazione attiva delle aziende presenti ha reso il convegno un’occasione di confronto proficuo, con la condivisione di esperienze, strategie e soluzioni innovative per affrontare le sfide della sostenibilità. L’evento ha confermato il ruolo centrale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata come promotrice di iniziative che coniugano sviluppo economico e sostenibilità, rafforzando il legame tra il mondo bancario e il tessuto produttivo locale.