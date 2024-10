BPPB si tinge di rosa con la Carovana della Prevenzione: un forte impegno per la salute delle donne

BPPB conclude l’Ottobre Rosa con la Carovana della Prevenzione: screening gratuiti e sensibilizzazione per la salute femminile

Si è concluso con successo l’Ottobre Rosa della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), che ha visto questa mattina ad Altamura l’ultima tappa della Carovana della Prevenzione. Un evento che ha messo al centro la salute delle donne, offrendo screening gratuiti alle socie e alle dipendenti della banca, in un’iniziativa rivolta alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Una Stanza per un Sorriso ODV, dedicandosi a diffondere la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione per il benessere femminile. I controlli svolti hanno rappresentato un’opportunità preziosa per ricordare alle donne l'importanza della cura di sé, mentre i professionisti presenti hanno offerto, oltre agli screening, informazioni essenziali per la salute.

“Il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale l'impegno collettivo per la salute delle donne”, ha dichiarato il Presidente di BPPB, Leonardo Patroni Griffi. “Siamo orgogliosi di aver creato un appuntamento ricorrente in cui le donne possono prendersi cura di sé e sentirsi supportate nella loro salute”.

Anche la Presidente dell’Associazione Una Stanza per un Sorriso ODV, Rosanna Galantucci, ha sottolineato il valore della solidarietà e del sostegno reciproco tra donne, affermando: “Ogni donna che si prende cura di sé diventa una risorsa di forza per tutte le altre. È importante ricordare che insieme, nella prevenzione e nel supporto reciproco, possiamo davvero fare la differenza. Un ringraziamento speciale va ai volontari, ai medici e ai radiologi, il cui impegno rende possibile offrire questo sostegno prezioso alle donne”.

La Carovana della Prevenzione è solo uno dei tanti passi che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata intende compiere per promuovere la cultura della prevenzione e il benessere femminile. L’impegno della BPPB proseguirà con altri eventi e attività, coinvolgendo attivamente la comunità per diffondere l’importanza di un approccio preventivo alla salute.