Breitling Italia, Giorgio Toffanin nominato direttore generale

Giorgio Toffanin è il nuovo direttore generale di Breitling Italia, operativo ufficialmente dal 4 luglio 2022. Lo annuncia in un comunicato l'azienda.

Giorgio Toffanin vanta una lunga carriera nel settore dell’orologeria e dei beni di lusso, da Gucci a Montblanc. Nel 2012 viene nominato Europe wholesale development manager di Michael Kors, ruolo che ricoprirà fino al suo ingresso in Nava Milano Spa (2014) per poi approdare in Swatch Group in qualità di brand manager di Rado, con il compito di rafforzare il posizionamento del brand nel mercato italiano. Dal 2019 al 2022 è stato inoltre brand manager di Calvin Klein.

Beppe Ambrosini, senior advisor di Breitling S.A. affiancherà Toffanin nel suo ruolo di implementazione della nuova strategia Breitling sul mercato italiano.