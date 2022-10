Buondì Motta, on air il nuovo spot con protagonista una... "fatina"

Buondì Motta, al centro dello spot una fatina

Il nuovo spot della Buondì Motta è ambientato attorno al tavolo di una normale famiglia. All’improvviso, una fatina compare per tentare di trasformare questo momento in qualcosa di magico. È ottimista, vivace, sorridente… Peccato che la mattina, appena svegli, il silenzio sia d’oro e che gli incantesimi che ha intenzione di realizzare su Buondì Motta per trasformarlo in una colazione golosa e leggera, non funzionino affatto.

È destinata a fallire e a essere eliminata, in poco tempo e con metodi molto reali dalla famiglia (dal classico battito di mani allo schiacciamosche). Perché la vera magia risiede proprio in Buondì Motta, la colazione golosa e leggera per eccellenza… “fata” già così. La nuova campagna di comunicazione integrata del brand, realizzata dall’agenzia Connexia insieme alla casa di produzione Mercurio e pianificata da Phd Media, si inserisce alla perfezione nel filone di comunicazioni irriverenti e pop del brand che da anni divertono il pubblico italiano.

Buondì Motta si contraddistingue per la sua ironia

"L’ironia caratterizza ormai da tanti anni il tone of voice della comunicazione di Buondì Motta – dichiara a Engage Riccardo Catagnano, Executive Creative Director di Connexia –, all’interno di messaggi che sono chiari e forti ed arrivano facilmente al cuore del pubblico.

Questo è qualcosa che ha sempre accompagnato il brand: comunicare attraverso spot che in qualche modo ricalcassero momenti di vita reale, in cui gli italiani possono facilmente riconoscersi e magari ridere un po’ di sé stessi. Pensiamo ad esempio agli spot sulla 'deficienza artificiale', o quelli sul complottismo, fino a quest’ultimo sulla 'magia' del momento della colazione".

"L’importante è veicolare attraverso la comunicazione una emozione positiva, perché è questo che consente al brand di fissarsi nella mente del pubblico – spiega Roberto Bellinzona, Marketing Director di Bauli Group –. L’ironia ci ha aiutato e ci aiuta tantissimo, differenziandoci rispetto ai nostri competitor. Ogni nuova campagna per noi è allo stesso tempo una sfida e una grande opportunità di sottolineare il nostro tone of voice e messaggio di vicinanza e leggerezza, e la cosa interessante è, partendo dall’idea creativa, riuscire a veicolarla in maniera flessibile non solo in uno spot ma anche in altre attività di comunicazione come, in questo caso, iniziative di influencer marketing e un concorso ad hoc".

"Inizialmente abbiamo approcciato questa idea di comunicazione 'iperbolica' per avere impatto su un formato breve (non facciamo più il 30”), ma poi l’ironia è diventata l’elemento caratterizzante di Buondì Motta, che grazie a questa scelta è riuscito a distinguersi sovvertendo le regole della colazione – aggiunge Catagnano –. L’ironia è importante, perché ci consente di veicolare un’immagine positiva restando sempre fedeli al concetto di 'Colazione golosa e leggera' su cui si basa l’intera comunicazione del marchio e che negli anni è rimasta il fil rouge di tutte le campagne".

Quando e dove uscirà la campagna adv

La comunicazione multi-soggetto è in onda dal 16 ottobre sulle principali reti del digitale terrestre e sul satellite, e sarà online attraverso una campagna in programmatic. La campagna adv verrà amplificata anche sui social, sia sui canali del brand, sia attraverso il coinvolgimento di un gruppo di influencer in una campagna a cura di Noesis Group.

"Il digital ha un ruolo importante all’interno della pianificazione – spiega Bellinzona – coprendo circa il 30% del budget. È un mezzo che non solo ci consente di aumentare la reach, ma anche di targettizzare meglio il nostro pubblico raggiungendolo anche in momenti di consumo precisi. Online attueremo una video strategy e coinvolgeremo alcuni influencer, chiedendo loro una personale visione del messaggio ironico #fatagiàcosì. Poi via via ci sarà una costante analisi dei risultati, in modo da ottimizzare la strategia on going".

Nel piano di comunicazione è previsto anche un concorso “FATAstico”. Dal 27 settembre 2022 al 28 novembre 2022, acquistando una confezione di Buondì Motta (nelle versioni Classico, Albicocca, Cacao, Ciliegia, Cioccolato, Integrale, Cacao e Crema) si potrà provare ad aggiudicarsi in tempo reale – grazie alla modalità Istant Win - uno dei 63 Apple iPhone 13 128gb e, se non si è subito fortunati, ritentare la sorte al termine del concorso, grazie all’estrazione finale.