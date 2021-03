Buonvino apre le porte alla Buona Spesa. Prosegue il piano di espansione di MD

Prosegue senza soste il piano di sviluppo di MD che fa il bis in Sardegna: dopo l’inaugurazione a fine febbraio del punto vendita di Iglesias, raddoppia oggi con il taglio del nastro dello store di Budoni (Sassari). Salgono così a due le nuove aperture della catena da inizio 2021, entrambe sull’Isola -presidiata da quasi novanta supermercati dell’insegna- ed entrambe connotate da una forte attenzione all’impatto ambientale e al territorio, essendo figlie di una riqualificazione di ex aree industriali.

Il nuovo punto vendita di Budoni, aperto tutti i giorni, si trova infatti su una delle direttrici principali del paese dove un tempo sorgeva un’attività di rivendita di materiale edile in disuso e può contare su un parcheggio capace di ospitare 56 posti auto. Un’operazione di recupero di spazi non più produttivi che conferma la capacità del commercio di mantenere vivo il tessuto locale, anche sul fronte occupazionale. Lo store di Budoni, il primo nella cittadina e il 26° nella provincia sassarese, impiega infatti 15 persone con un’età media di 32 anni, tutte residenti nei comuni limitrofi.

Salgono così a 89 i punti vendita a marchio MD in Sardegna, Regione che conferma la sua centralità nella strategia di crescita dell’insegna italiana capace di offrire tutto il buono del territorio ad un prezzo concorrenziale.

Dalle specialità regionali ai capolavori della linea Lettere dall’Italia® -una selezione delle eccellenze gastronomiche certificate Dop, Doc e Igp– dalla Linea Bio a quella benessere con i prodotti Vivo Meglio pensati per intolleranti, vegetariani, vegani e salutisti, cresce e si raffina la capacità di MD di intercettare i bisogni di un consumatore sempre più consapevole, maturo e attento al rapporto tra qualità e prezzo.

Il nuovo MD di Budoni, con un bacino d’utenza di 20 mila persone, che arriva a triplicare nei mesi estivi, è composto da 5 corsie e 5 casse e dispone di banchi di macelleria e gastronomia serviti, oltre che di un imponente reparto ortofrutta, da sempre fiore all’occhiello dell’insegna per attenzione alla stagionalità e alla qualità dei prodotti. Presenti laboratori a vista e un ampio spazio no food, che offre una vasta scelta di articoli di elettronica, casalinghi, hi-tech e tanto altro, proposti come sempre a prezzi concorrenziali.