Cefriel e Datapizza lanciano un podcast sull'innovazione digitale

Cefriel e Datapizza: annunciato l'arrivo di un podcast sull’urgenza del fare innovazione digitale

Pubblicate le prime due puntate del nuovo video podcast di Cefriel "Non è mai troppo presto per fare innovazione", realizzato in collaborazione con Datapizza, media startup italiana che si occupa di Intelligenza Artificiale e Data Science. Uno spazio dedicato alla scoperta di diversi punti di vista sull’innovazione che vuole richiamare al concetto di urgenza di cambiamento per imprese e pubbliche amministrazioni, necessario per cogliere le grandi opportunità che le tecnologie digitali mettono a disposizione per contribuire a migliorare la vita di tutte le persone.

“Non esiste un momento giusto per iniziare a trasformare le organizzazioni: l'innovazione, infatti, è senza tempo, richiede coraggio, senso critico e voglia di mettere in discussione lo stato delle cose per anticipare i bisogni del mercato e dei propri clienti”, così si presenta l’iniziativa in un video promozionale realizzato dai giovani talenti Cefriel. Fare innovazione è fondamentale, infatti, per tutte le organizzazioni, piccole o grandi che siano, per adattarsi a un mondo in continua evoluzione. Agire in maniera rapida è importante anche per distinguersi dalla concorrenza, unendo le potenzialità del digitale alla curiosità e alla creatività.

Il podcast, che sarà pubblicato ogni mercoledì sul canale Spotify e Youtube di Cefriel, nasce dal desiderio di far comprendere alle organizzazioni non solo il necessario senso di urgenza che tutte le persone dovrebbero avere rispetto all’innovazione, ma anche il modo in cui si affrontano percorsi non banali di trasformazione, che richiedono le competenze, le conoscenze e il rigore metodologico proposto da Cefriel.

Gli episodi, condotti da Pierpaolo D’Odorico, uno dei co-fondatori di Datapizza, affrontano insieme agli esperti di Cefriel diversi temi attuali che vanno dall’Intellingenza Artificiale, alla Cybersicurezza, alla Data Analytics, passando per gli Ecosistemi Digitali, il Design, il digitale per la Sostenibilità, la Formazione, la Ricerca e tanti altri punti di vista, esperienze, tecnologie, metodi, approcci ed esperienze utili a migliorarsi attraverso le tecnologie.

La prima puntata del podcast, grazie al contributo di Armando Beffani, Head of Unit Sustainable and Responsible Innovation di Cefriel, introduce al tema dell’innovazione, intesa come capacità di trasformare la conoscenza in valore. Nel secondo episodio, Annalisa Binato, Senior Software Engineer e Agile Coach, accompagna gli ascoltatori nella comprensione dell’approccio e del mindset necessario per fare innovazione nel modo corretto. Oggi terza puntata su Intelligenza Artificiale e Data Analytics.