Confindustria ringrazia Cerbone: "Grande lavoro in anni difficili"

Confindustria ringrazia l’Ad Giuseppe Cerbone e i consiglieri uscenti per il lavoro svolto al Gruppo Sole 24 ore

Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha voluto ringraziare a nome di Confindustria tutti i consiglieri uscenti de Il Sole 24 Ore S.p.A. e, in particolare, l’Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone per il grande lavoro svolto in questi anni.

"La sua elevata esperienza e comprovata professionalità hanno saputo accompagnare il Gruppo in un percorso di cruciale rinnovamento e trasformazione, teso al risanamento finanziario e allo sviluppo e al consolidamento del marchio come asset strategico nel panorama editoriale e industriale del Paese”. Così il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sul mandato presso Il Sole 24 Ore S.p.A. di Giuseppe Cerbone che si concluderà il 27 aprile.

“A Cerbone rivolgo, inoltre, i migliori auguri per le nuove sfide che lo attendono – ha proseguito Carlo Bonomi –, anche in considerazione dell’incarico che assumerà nell’ambito del Sistema Confindustria. Certo che saprà apportare un determinante contribuito per l’innovazione del Paese, a vantaggio della competitività dell’Italia, dell’Europa e del sistema delle sue imprese”.