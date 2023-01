Corepla, Giovanni Bellomi è il nuovo direttore generale

Corepla, Bellomi subentra a Massimo Paravidino che ha rivestito la carica di dg per 10 anni

Giovanni Bellomi è il nuovo direttore generale di Corepla, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Bellomi, ingegnere, laureato al Politecnico di Milano, vanta alle spalle una carriera ventennale nel settore industriale della produzione e commercializzazione degli imballaggi in plastica.

Ha operato infatti all'interno di grandi gruppi internazionali, come Toly Products, gli inglesi di RPC Group Plc e il gruppo francese Albéa, sempre in posizioni di responsabilità per la gestione dell’operation, della pianificazione strategica e delle risorse umane.

“L’elevata esperienza manageriale e la profonda conoscenza del comparto degli imballaggi in plastica di Giovanni Bellomi, ha sottolineato il presidente del Consorzio, Giorgio Quagliuolo, permetteranno al Consorzio di compiere un ulteriore progresso verso l’implementazione di una progettualità ancora più puntuale e utile, finalizzata alla compiuta realizzazione della propria mission. Salutiamo quindi con soddisfazione questo nuovo ingresso che apporterà professionalità e spinta verso nuovi e più ambiziosi traguardi”.

Nominato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio il 16 dicembre scorso, Bellomi subentra a Massimo Paravidino che ha rivestito la carica di direttore generale per dieci anni.