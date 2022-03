Cosmoprof Bologna’22 guarda al futuro: nasce FutureView

Innovazione dei prodotti, futuro del mercato della cosmetica

Per la prossima edizione, in programma dal 28 aprile al 2 maggio 2022 a Bologna, Cosmoprof conferma il suo ruolo di trend-setter per l’industria cosmetica presentando in esclusiva CosmoTrends/Future View 2022-2027. Curata da BEAUTYSTREAMS, l’iniziativa, novità assoluta per questa edizione, propone un approccio a lungo termine, esaminando le tendenze più impattanti per il futuro del mercato e le abitudini dei consumatori dei prossimi cinque anni.

Dall’analisi delle trasformazioni nell’ambito delle biotecnologie, della politica, dell’economia, del design, dell’arte e dell’industria alimentare, e dei movimenti di aggregazione sociale legati a tematiche come la sostenibilità e l’inclusività, BEAUTYSTREAMS proporrà un percorso immersivo ed emozionale, all’interno del Centro Servizi, per offrire nuovi spunti agli operatori presenti alla 53ima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna.

Cosmotrends Report

Partendo dai lanci delle oltre 2.700 aziende espositrici di Cosmoprof Worldwide Bologna, gli esperti di BEAUTYSTREAMS hanno evidenziato quattro tematiche, ad oggi tra le più impattanti, presentando i prodotti più significativi in un primo lancio del CosmoTrends Report. Il report, che sarà arricchito in fiera e rilanciato nella sua versione finale al termine di Cosmoprof, è uno strumento indispensabile per stampa, buyer, trend scouter e influencer, alla ricerca delle novità più esclusive. Dopo le difficoltà dei mesi scorsi, l'industria cosmetica sta ripartendo, più forte di prima, nonostante uno scenario radicalmente diverso. L’anteprima di CosmoTrends Report lascia trapelare le nuove consapevolezze che hanno portato il consumatore ad un nuovo approccio alla bellezza. Molto più di un semplice valore estetico, la bellezza ha la capacità di elevare il nostro spirito, instillare armonia nelle nostre vite e creare benessere.

Le nuove formulazioni rassicurano e tranquillizzano, le soluzioni water-conscious ci fanno sentire in armonia con il pianeta, e perfino le ciglia possono trasmettere la nostra voglia di rinascere e tornare ad affrontare la quotidianità con energia e allegria. Le tendenze e i prodotti presentati nel report sono la sintesi di un'attenta analisi delle proposte inviate dagli espositori di Cosmoprof da parte di BEAUTYSTREAMS: nuovi ingredienti, formule all’avanguardia, packaging dal design rivoluzionario che rapidamente cambieranno le abitudini di consumo. Il risultato è una guida esclusiva per interpretare l'evoluzione del mercato beauty. I trend identificati e i prodotti di CosmoTrends Report saranno i protagonisti di una speciale installazione in mostra nella Beauty Avenue, posizionata tra il Centro Servizi e Cosmoprime.