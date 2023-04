Cosmoprof e Cosmopack Awards 2023: la scelta dei vincitori

Cosmoprof Worldwide Bologna e BEAUTYSTREAMS: le motivazioni alla base della scelta dei vincitori dei Cosmoprof e Cosmopack Awards 2023

Cosmoprof Worldwide Bologna e l’agenzia internazionale BEAUTYSTREAMS hanno reso note le motivazioni alla base della selezione dei vincitori dei Cosmoprof & Cosmopack Awards 2023. Dopo la cerimonia di premiazione, che si è svolta venerdì 17 marzo durante la 54a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, gli oltre 30 membri della giuria internazionale coinvolta per la selezione dei migliori prodotti beauty 2023 hanno condiviso le motivazioni che hanno poi decretato i vincitori.

I giurati sono stati coinvolti nelle settimane precedenti alla premiazione con un sistema di votazione digitale, individuale e anonimo; BEAUTYSTREAMS ha raggruppato i commenti espressi dai membri della giuria internazionale. Dalle note raccolte, emerge soprattutto il grande entusiasmo dei giurati di fronte alla qualità dei prodotti, che ha reso più ardua la scelta dei vincitori.

"I Cosmoprof & Cosmopack Awards sono diventati un evento di riferimento globale per l’industria cosmetica. I nostri Oscar della Bellezza anche quest’anno hanno evidenziato l’eccellenza del nostro settore, premiando le proposte più all’avanguardia e anticipatrici delle tendenze del mercato", ha dichiarato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. "Le recensioni degli esperti internazionali che hanno fatto parte della giuria 2023, e che ringrazio per il loro impegno e per l’entusiasmo dimostrati nelle settimane della votazione, sono un motivo di orgoglio, perché riflettono l’evoluzione e la creatività del nostro comparto".