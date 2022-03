Cosmoprof presenta Cosmopack India, dedicato alla Supply Chain

Palcoscenico ideale per nuovi brand

Cosmoprof India, l'evento B2B dedicato all’industria cosmetica indiana in programma dal 6 all'8 ottobre 2022 a Mumbai, presenta la prima edizione di Cosmopack India.

Organizzato da Informa Markets e BolognaFiere e in programma in concomitanza con Cosmoprof India, Cosmopack India è il salone B2B per la filiera cosmetica e ospiterà aziende nazionali e internazionali dalle materie prime alla produzione conto terzi, dal private label ai macchinari e al packaging.

Palcoscenico ideale per nuovi brand, tecnologie rivoluzionarie e innovazioni di prodotto, Cosmoprof e Cosmopack India rappresentano la più importante opportunità di networking in India dedicata a tutti i settori dell'industria cosmetica.

Le manifestazioni si terranno presso il Jio World Convention Center, un nuovo punto di riferimento per gli eventi di business a Mumbai.

“Il lancio di Cosmopack India, nell’edizione 2022 di Cosmoprof India, è la miglior dimostrazione del crescente riconoscimento della manifestazione tra gli stakeholder locali” - afferma Gianpiero Calzolari, Presidente del Gruppo BolognaFiere -. “Il format globale degli eventi Cosmoprof nel mondo, con la strategica sinergia tra i saloni Cosmoprof e Cosmopack, è la soluzione più funzionale per riunire tutti i player dell'industria cosmetica e facilitare lo sviluppo di nuove partnership e relazioni commerciali. Cosmoprof e Cosmopack India 2022 offriranno nuove opportunità di business a tutti gli stakeholder: agli indie brand e ai nuovi marchi che cercano soluzioni per sviluppare i loro prodotti, ai brand manager che cercano nuovi fornitori, ai responsabili R&D che vogliono comprendere l'evoluzione dell'industria indiana, ai trend scouter interessati a nuove idee e ispirazioni".