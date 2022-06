Costa Crociere: offerte last minute dal porto di Palermo

Costa Crociere, al via le offerte last minute da Palermo

Il sogno di molti viaggiatori è sicuramente quello di effettuare una vacanza in totale relax a bordo di una crociera, ma il più delle volte sono costretti a rinunciare a tale desiderio a causa dell’esborso economico richiesto.

Per ottenere un significativo risparmio è possibile prestare attenzione alle numerose offerte messe a disposizione da Costa Crociere, la quale presenta degli sconti interessanti sulle vacanze last minute.

Nello specifico, alcune delle promozioni più vantaggiose si hanno nelle partenze dal porto di Palermo, città che merita certamente una visita approfondita, sia per assaporare le tante prelibatezze locali sia per effettuare delle escursioni tra i vari monumenti d’arte presenti nel centro storico.

Quali sono gli itinerari disponibili?

Le offerte da Palermo che consentono di accedere alle crociere last minute sono due, ovvero quella effettuata con la Costa Smeralda e quella eseguita con la Costa Firenze. Entrambe affrontano un itinerario che permette di visitare alcuni dei luoghi più belli del Mediterraneo per un totale di 8 giorni.

Il viaggio con la prima imbarcazione, oltre a Palermo, presenta ben cinque tappe, di cui due nel territorio italiano e tre in quello estero.

Dopo la partenza dalla città siciliana, la prima tappa prevista al secondo giorno di navigazione è quella di Civitavecchia, che consente di visitare le meraviglie artistiche della vicina capitale, nonché di gustare i piatti tipici della cucina romana.

Buona parte del terzo giorno sarà trascorsa nell’incantevole Savona, dove i turisti potranno rilassarsi con un aperitivo al porticciolo o con una passeggiata tra i borghi antichi.

Il quarto giorno si giunge nel territorio francese, con precisione a Marsiglia. Questa città, conosciuta anche per le antiche boutique e per il mercato tradizionale, consente di raggiungere in poco tempo le meravigliose isole Frioul.

Lo scalo a Barcellona nel quinto giorno della crociera è sicuramente uno dei più attesi, in quanto, oltre a poter godere di un drink in spiaggia, si ha la possibilità di passeggiare tra le architetture di Gaudì e gustare l’ottimo cibo locale. Non può assolutamente mancare un’escursione alla Rambla, ovvero la strada più famosa della città.

L’ultima tappa prevista, prima di rientrare a Palermo, è sull’isola di Palma, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per le sue spiagge bianche e per le sfumature del mare. Questa è certamente l’occasione giusta per rilassarsi e gustare tapas a volontà.

L’ultimo giorno della crociera si trascorre completamente in navigazione, con una serie di attività, organizzate dallo staff di Costa Crociere, pensate per far divertire e allo stesso tempo far rilassare gli ospiti a bordo. Le esperienze proposte sono molteplici e ideate per accontentare le esigenze e i gusti di tutti.



L’itinerario di viaggio previsto con Costa Firenze non si discosta di molto da quello appena descritto, in quanto ci sono solo due variazioni di tappe, con la giornata destinata completamente alla navigazione che si effettuerà il sesto giorno della vacanza e non il settimo, a differenza di come accade nella programmazione della crociera con Costa Smeralda.

Nello specifico, nel terzo giorno di navigazione l’imbarcazione farà sosta nella città di Genova, anziché in quella di Savona. Nel capoluogo ligure, oltre ad avere la possibilità di ammirare il porto antico della città, si ha l’occasione di visitare l’acquario più grande d’Italia, esperienza particolarmente suggerita se si è in compagnia di bambini.

La tappa di Palma, invece, è sostituita in questo itinerario dalla visita nella città di Cagliari. In questo caso è possibile prendere parte a un’escursione nel Parco Naturale Molentargius-Saline o visitare il caratteristico centro, anche se buona parte dei turisti preferisce fiondarsi nelle meravigliose spiagge della zona per concludere la vacanza con un bagno rilassante in un mare da favola.

Grazie quindi a queste due crociere da Palermo, è possibile fare un interessante tour del Mediterraneo, il tutto beneficiando della comodità e dei servizi offerti dalle navi Costa.

Quali sono le condizioni di prenotazione per una crociera last minute?

Effettuando una prenotazione di una crociera last minute con Costa Crociere si ha la possibilità di accedere a numerosi vantaggi, che consentono di vivere una vacanza da sogno con un prezzo notevolmente conveniente. A tutto ciò si aggiunge il fatto che al momento della prenotazione è sufficiente versare un piccolo acconto per confermare il viaggio, con il resto del pagamento che può essere eseguito in una seconda fase.



Per trascorrere una vacanza in crociera indimenticabile non resta nient’altro da fare che recarsi sul sito ufficiale di Costa Crociere e approfittare di una delle promozioni last minute dal porto di Palermo.