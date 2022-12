Datrix, Pliant affida a Bytek la crescita delle performance digitali

Gruppo Datrix, Bytek viene scelta da Pliant per migliorare le performance digitali in Italia e Olanda

Pliant, nuovo player internazionale nato a Berlino, fornitore di un servizio innovativo per la gestione digitale di carte e ricevute tramite un'applicazione mobile, arriva ufficialmente in Italia. La società tedesca si è affidata a Bytek, martech company specializzata in soluzioni e servizi basati su intelligenza artificiale, per migliorare le prestazioni delle campagne di lead generation e per introdurre nuovi canali a pagamento all'interno della strategia digitale. Per raggiungere questi obiettivi, ByTek sta azionando le proprie risorse su attività di ADV Empowerment, per supportare il cliente nella crescita delle performance sui canali a pagamento, sul mercato italiano e su quello olandese.

Paolo Dello Vicario, CEO di ByTek, ha dichiarato: “Abbiamo subito sentito un ottimo feeling con il team di Pliant, siamo sicuri di poter crescere insieme puntando sulla tecnologia, sul suo uso etico e umano, come abilitatore e semplificatore dei processi siamo felici di poterci misurare con un progetto che si prospetta via via sempre più internazionale”.

Pliant aiuta le aziende, le agenzie e i centri media a crescere facilmente, attraverso l'emissione di carte di credito fisiche e virtuali con plafond elevati, che permettono di monitorare le spese e integrare i dati ottenuti all'interno del proprio sistema finanziario tramite soluzione API, con la possibilità di ottenere un cashback per le agenzie media e di compensare le proprie emissioni di CO2 mentre snelliscono il proprio reparto finance.